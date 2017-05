Tổng thống Hàn Quốc không ở Nhà Xanh vì sợ xui?

TTO - Tân Tổng thống Moon Jae In đã thông báo ý định không hoạt động thường xuyên ở Phủ Tổng thống để được "gần dân hơn". Vì sao vậy?

Tân Tổng thống Moon Jae In (thứ ba từ trái qua) cùng dàn cố vấn của mình vừa đi vừa thảo luận trong sân vườn Nhà Xanh ngày 11-5 - Ảnh: Reuters

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In có kế hoạch từ bỏ một phần đặc quyền vốn được dành cho Tổng thống và tuyên bố sẽ không làm việc trong Nhà Xanh (Phủ Tổng thống) như những người tiền nhiệm của mình từ sau Thế chiến II.

Phát biểu trước cả nước sau khi nhậm chức ngày 10-5, ông Moon tuyên bố sẽ chuyển ra khỏi Phủ Tổng thống ở trung tâm Seoul “một khi việc sửa sang văn phòng mới hoàn tất”.

Chuyển đi để gần dân

Ông dự định chuyển văn phòng Tổng thống tới một dinh thự nhỏ hơn nhiều ở một khu phố gần quảng trường Gwanghwamum - nơi từng diễn ra các cuộc biểu tình hòa bình của hàng triệu người trước khi Tổng thống Park Geun Hye bị phế truất và bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng.

Ông Moon cho biết sẽ "mở ra một kỷ nguyên mới của Phủ Tổng thống ở Gwanghwamum", nhưng chưa ấn định thời điểm diễn ra sự kiện này.

"Tôi sẽ trở thành một Tổng thống sẵn sàng lắng nghe, giao tiếp với người dân bất cứ lúc nào, một Tổng thống trực tiếp trao đổi với truyền thông về các vấn đề quan trọng. Thỉnh thoảng tôi sẽ tổ chức các cuộc tranh luận công khai tại quảng trường Gwanghwamun" - ông Moon tuyên bố.

Tôi sẽ đi ra chợ sau khi xong việc để có thể nói chuyện thẳng thắng với người dân” Tân tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In

Các chuyên gia cho rằng tân tổng thống Hàn Quốc mong muốn hành xử khác với người tiền nhiệm Park Geun Hye vốn bị xem là khó gần, kiệm lời khi nói về chuyện quốc gia đại sự tại các cuộc họp báo.

Ngay trong buổi nhậm chức ông Moon cũng đã giới thiệu Thủ tướng mới cùng lãnh đạo tình báo do mình đề cử và hai người này đều tự tin trả lời báo chí lập tức.

Tân Tổng thống Moon Jae In (thứ ba từ trái qua) cùng dàn cố vấn của mình ngồi thoải mái thảo luận trong sân vườn Nhà Xanh ngày 11-5 - Ảnh: Reuters

Vì vậy thông báo của ông về việc không làm việc thường xuyên ở Nhà Xanh không phải là do sợ xui bởi người tiền nhiệm Park Geun Hye từng hai lần ở đó và đều phải rời đi trong hoàn cảnh không hề tốt đẹp (một lần do cha bà bị ám sát năm 1979 và lần trong năm nay do bị phế truất và phải ngồi tù).

Trước đây, trong những lần vận động tranh cử, ông Moon hứa trở thành nhà lãnh đạo gần dân nhất.

Đêm đầu tiên của tân Tổng thống là tại nhà riêng của ông ở Seoul do nơi ở dành cho Tổng thống ở Nhà Xanh đang được tu bổ lại.

Ông bắt đầu ngày làm việc thứ hai bằng việc bắt tay và chụp ảnh selfie cùng hàng chục người tập trung gần nhà ông vào sáng hôm nay (11-5).

Ông Moon còn vui vẻ nói với một trong số người hâm mộ: "Anh chụp ảnh đẹp đấy" trước khi ông lên xe đi đến Nhà Xanh.

Tuy nhiên, các quan chức trong Phủ Tổng thống cho biết ông Moon sẽ không từ bỏ hoàn toàn Nhà Xanh, mà sẽ vẫn tiếp tục sử dụng các căn phòng dưới hầm của Phủ tổng thống để tổ chức các cuộc họp an ninh quốc gia quan trọng.

Bên cạnh đó, ông cũng sẽ dùng Nhà Xanh làm nơi cất và hạ cánh của máy bay trực thăng và sử dụng Nhà khách Chính phủ Yeongbingwan làm nơi đón tiếp quan chức nước ngoài.

Các phần còn lại trong Nhà Xanh sẽ được mở cửa cho công chúng, được sử dụng làm bảo tàng hoặc như một địa điểm thu hút khách du lịch.

Quyết định của tân Tổng thống Moon cũng gây không ít bàn tán bởi các lãnh đạo thế giới thường chỉ từ bỏ Phủ Tổng thống chính thức trong điều kiện bắt buộc như thiên tai, chiến tranh hay có bạo động mang tính lật đổ chính quyền.

Thông thường Phủ Tổng thống còn được xem như bộ mặt của một đất nước và mang dấu ấn cá tính của nhà lãnh đạo đất nước.

Một buổi lễ truyền thống tại khu Nhà Xanh ở Seoul - Ảnh: AP

Thủ tướng từ nhiệm

Hôm nay, tân Tổng thống Moon Jae In cũng đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Hwang Kyo Ahn - người giữ cương vị quyền Tổng thống kể từ tháng 12 năm ngoái, sau khi bà Park bị đưa vào diện điều tra do liên quan tới bê bối tham nhũng.

Lễ rời nhiệm sở của ông Hwang diễn ra trong chiều nay theo giờ địa phương. Sau khi ông Hwang rời nhiệm sở, ông Yoo Il Ho - Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề kinh tế, sẽ giữ chức vụ quyền Thủ tướng.

Ông Hwang được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào ngày 18-6-2015. Như vậy, từ năm 1948 tới nay, ông là vị Thủ tướng tại nhiệm trong thời gian ngắn nhất, chỉ trong 1 năm 11 tháng.

Trước đó, ngay sau khi nhậm chức ngày 10-5, tân Tổng thống Moon đã chỉ định Tỉnh trưởng tỉnh Nam Jeolla, ông Lee Nak Yon làm tân Thủ tướng Hàn Quốc.

Tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống nhận định ông Lee Nak-yon là người có "kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về các vấn đề xã hội, quốc gia và quốc tế". Theo kế hoạch, ông Lee sẽ có một buổi điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc.

TÚ ANH