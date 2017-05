Ông Macron thắng, EU cũng vẫn phải điều chỉnh

Thắng lợi của bà Le Pen Ông Emmanuel Macron đắc cử nhưng bà Marine Le Pen vẫn thu được thắng lợi. Đây là điều nghịch lý trong bầu cử tổng thống Pháp. Cách đây hai năm, không ai nghĩ rằng bà Marine Le Pen lại có thể thu hút số phiếu bầu nhiều như thế. Sau tỉ lệ 21,3% ở vòng một, tỉ lệ phiếu bầu ở vòng hai dành cho bà đã tăng lên 34%. Báo The Economist cảnh báo bà Le Pen thua cuộc nhưng đảng của bà và chủ nghĩa dân túy sẽ tiếp tục đè nặng đời sống chính trị Pháp. Báo The New York Times bình luận bà Le Pen đang hướng về tương lai và định hình trở thành một thế lực chính trị đối lập mới như tuyên bố của bà ngay sau khi kết quả bầu cử tổng thống Pháp được công bố.HOÀNG DUY LONG