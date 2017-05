Nhật loay hoay với bài toán dân số già

Nhiều bất cập xã hội Trong khi Nhật Bản cần nhân lực rất nhiều, xã hội nước này lại không đáp ứng kỳ vọng của chính phủ do người dân vướng mắc nhiều vấn đề. Thứ nhất là thói quen tình dục. Ngày càng nhiều người trẻ ở Nhật Bản không thích kết hôn, thậm chí không màng tới tình dục do áp lực sự nghiệp quá lớn. Một nguyên nhân khác là biểu hiện lệch lạc về người phối ngẫu, đơn cử như The Guardian (Anh) có bài viết về tình trạng nam nữ ở Nhật thích “kết hôn” với các nhân vật ảo trong truyện tranh, hoạt hình, trò chơi điện tử... thay vì tìm đối tác ngoài đời thực. Thứ hai, Chính phủ Nhật Bản muốn giải quyết nhu cầu lao động bằng cách nới lỏng cho lao động nhập cư. Tuy nhiên, người dân Nhật Bản vẫn bị cho cảm thấy phiền hà với người nước ngoài, tạo rào cản không nhỏ cho khả năng hòa nhập cuộc sống của lao động nhập cư.