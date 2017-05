​Trung Quốc đánh giá ‘độ an toàn’ của các hãng công nghệ

TTO - Kể từ 1-6, chính quyền Trung Quốc sẽ triển khai việc đánh giá độ an toàn của các sản phẩm, dịch vụ công nghệ do các hãng trong và ngoài nước cung cấp.

Tập đoàn công nghệ Microsoft là một trong các hãng công nghệ nước ngoài sẽ phải trải qua quá trình bị kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của sản phẩm tại Trung Quốc trong tháng 6 tới - Ảnh: WSJ

Theo báo Wall Street Journal (WSJ - Mỹ), quá trình kiểm tra, đánh giá bắt đầu từ ngày 1-6 này là một phần quan trọng trong luật an ninh mạng mới tại Trung Quốc nhằm mục tiêu siết chặt hơn nữa sự kiểm soát của chính quyền với lĩnh vực công nghệ và thông tin.

Công tác kiểm tra, đánh giá sẽ áp dụng với các công ty cung cấp những sản phẩm và dịch vụ mạng, bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Cụ thể, trong đó sẽ có những doanh nghiệp như IBM và Microsoft….

Mặc dù các tiêu chí về an toàn được đặt ra trong đợt thanh kiểm tra này được cho là chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn so với các tiêu chuẩn hiện tại, tuy nhiên giới quan sát cho rằng, những tiêu chuẩn được công bố tuần này vẫn bớt hà khắc hơn so với các biện pháp đề xuất từng gây xôn xao dư luận ngày trước đó hồi tháng 2.

Đợt kiểm tra này cũng sẽ áp dụng với các hãng công nghệ nước ngoài chuyên cung cấp các sản phẩm phần cứng và dịch vụ mạng cho các công ty Trung Quốc hoạt động trong những lĩnh vực như năng lượng, giao thông và tài chính.

Cùng với đó, các công ty chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin cho các cơ quan chính phủ, dịch vụ công và các hạ tầng trọng yếu khác cũng thuộc nhóm đối tượng bị kiểm tra, đánh giá.

Các hãng này sẽ phải nộp sản phẩm và dịch vụ của họ tới một ủy ban mới chuyên trách của Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc để thẩm định, đánh giá.

Mức độ an toàn của sản phẩm sẽ được đánh giá theo những tiêu chuẩn như nguy cơ bị can thiệp, các rủi ro về chuỗi cung cấp và khả năng bảo vệ thông tin khách hàng….

Ủy ban chuyên trách có thể từ chối phê chuẩn một sản phẩm hay dịch vụ vì những nguy cơ với an ninh quốc gia không được nêu rõ.

Theo Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc, công tác kiểm tra này được thực thi nhằm đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ công nghệ “an toàn và có thể kiểm soát”.

Cụm từ “an toàn và có thể kiểm soát” trong thông cáo của Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc đã gây tranh cãi rất nhiều, các doanh nghiệp nước ngoài cho rằng, họ bị gây sức ép trong việc phải tiết lộ những thông tin độc quyền kiểu như mã nguồn để chứng minh sản phẩm của mình là an toàn.

Chính phủ Mỹ cũng đặt ra những yêu cầu kiểm định an ninh khắt khe với các sản phẩm công nghệ do quân đội và các cơ quan chính phủ có tính nhạy cảm. Tuy nhiên những việc kiểm tra bắt buộc như thế này không mở rộng quy mô tới nhiều ngành như ở Trung Quốc.

D. KIM THOA