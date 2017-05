​ASEAN là đối tác quan trọng của Mỹ

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đã chia sẻ lo ngại trước những diễn biến phức tạp tại khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, khẳng định đây là mối quan tâm chung của các quốc gia trong và ngoài khu vực, trong đó có Hoa Kỳ; đề cao các nguyên tắc mà hai bên đã nhất trí tại Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại Sunnylands, California tháng 2-2016, bao gồm các giải pháp hòa bình cho tranh chấp, tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, và tuân thủ luật quốc tế.