TTO - Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã bảo trợ cho việc thành lập 4 vùng an toàn tại Syria. Biên bản ghi nhớ đã được ký tại Astana, Kazakhstan ngày 4-5. Đại diện Mỹ tham gia với tư cách quan sát viên.

Từ trái qua: Trưởng đoàn đàm phán Nga Alexander Lavrentyev, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Jaberi Ansari, Ngoại trưởng Kairat Abdrakhmanov Kazakhstan và Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura tại vòng đàm phán thứ 4 về hòa bình Syria tại Kazakhstan ngày 4-5 - Ảnh: Reuters

Theo trang RT của Nga, việc thành lập các vùng an toàn tại Syria nhằm chia tách các nhóm vũ trang cực đoan như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, mặt trận Jabhat al-Nusra và các phe nhóm "đối lập ôn hòa".

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, các tỉnh và những khu vực là chiến trường bất ổn như Idlib, Latakia, Homs và một phần thành phố Aleppo của Syria đều nằm trong các vùng an toàn. Thực chất, các vùng an toàn cũng giống như khu vực ngừng bắn. Theo biên bản ghi nhớ, lực lượng chính phủ Syria và các nhóm vũ trang đối lập sẽ không sử dụng vũ lực đối đầu nhau trong các vùng an toàn.

Các chốt kiểm soát và quan sát việc thực thi sẽ được dựng tại 4 vùng an toàn. Dưới sự kiểm soát của các quốc gia bảo trợ, dân thường và các đoàn xe viện trợ nhân đạo sẽ được cho phép di chuyển tự do bên trong vùng an toàn, thỏa thuận nêu rõ.

Tuy nhiên, đại diện của phe đối lập tại cuộc đối thoại ở Astana, Osama Abu Zaid, đã tỏ ra giận dữ và phản đối Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thành lập các vùng an toàn. Đại diện của phe đối lập Syria đã bỏ ra bên ngoài để phản đối khi các nước chuẩn bị ký biên bản ghi nhớ.

"Chúng tôi chống lại việc chia năm xẻ bảy Syria. Chúng tôi không phải là một bên ký vào thỏa thuận đó và tất nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ hay thực thi nó nếu nó được Iran bảo trợ", Reuters dẫn lời ông Abu Zaid.

Ông này cáo buộc "có một khoảng cách rất lớn" giữa những lời hứa của Nga và thực tế ở Syria trong thời gian vừa qua.

Trước đó, phát biểu sau khi biên bản được ký kết, ông Alexander Lavrentyev, đại diện đoàn đàm phán của Nga khẳng định, Nga sẵn sàng cử quan sát viên đến làm nhiệm vụ tại những vùng an toàn ở Syria. Các quan sát viên của bên thứ 3 cũng có thể được mời đến làm nhiệm vụ nếu Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý, ông Lavrentyev cho biết thêm.

Ngoại trưởng Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov thông báo vòng đàm phán tiếp theo về Syria sẽ được tổ chức tại Astana vào giữa tháng 7 tới.

DUY LINH