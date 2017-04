​Mỹ tuần tra biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

Lực lượng Mỹ cùng với các tay súng YPG tuần tra biên giới Syria ngày 28-4 - Ảnh: AFP

Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) và nhóm Peshmerga tại Iraq cho biết ít nhất 25 tay súng của họ đã bị giết trong cuộc không kích hồi tuần rồi. Cả hai nhóm đều là người Kurd và chính quyền Ankara phủ nhận đã nhắm vào các nhóm này.

YPG chiến đấu cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một liên minh phe nổi dậy được vũ trang và hỗ trợ bởi nước Mỹ nhưng lại bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi là một nhóm khủng bố.

Các cuộc không kích nhắm vào dãy núi Sinjar phía bắc Iraq và dãy Karachok ở đông bắc Syria và các cuộc đụng độ thường xuyên ở biên giới đã khiến tình huống ở Syria thêm phức tạp.

Giờ đây, theo đài CNN ngày 30-4, quân đội Mỹ đang cố gắng ngăn chặn sự bùng nổ bạo lực giữa hai trong số đồng minh thân cận nhất của họ trong khu vực này.

"Mục tiêu của cuộc tuần tra là nhằm ngăn chặn sự leo thang và bạo lực giữa hai trong số những đối tác chống IS đáng tin cậy của chúng tôi và củng cố cam kết của Mỹ với cả Thổ Nhĩ Kỳ và SDF trong cuộc chiến chống IS của họ" - bộ tư lệnh chung do Mỹ dẫn đầu tuyên bố.

"Chúng tôi yêu cầu các đối tác của chúng tôi tập trung nỗ lực của họ vào IS. IS đã đặt ra mối đe dọa lốn nhất cho hòa bình và ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới" - bộ nói thêm.

Các cuộc tuần tra dùng xe bọc thép có gắn cờ Mỹ để tránh nhầm lẫn.

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đã hỏi tổng thống Recep Tayyip Erdogan về việc tuần tra biên giới và cho biết Thổ Nhĩ Kỳ "rất quan tâm đến việc thấy cờ Mỹ trong một đoàn xe có xe của YPG".

Ông Erdogan tuyên bố sẽ đưa vấn đề trên đến tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm chính thức đến Mỹ vào ngày 16-5 tới và kêu gọi chấm dứt hợp tác giữa Mỹ và YPG.

ANH THƯ