​Chiến hạm Nhật lần đầu hộ tống tàu Mỹ kể từ Thế chiến 2

TTO - Lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ 2, Nhật Bản điều động tàu chiến lớn nhất của nước này hộ tống một tàu cung ứng của Mỹ theo luật an ninh mới của Nhật.

Một chiếc trực thăng hạ cánh xuống boong tàu Izumo của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tại căn cứ Yokosuka ở tỉnh Kanagawa tháng 12 năm ngoái - Ảnh: Reuters

Theo báo Japan Times, đây là hoạt động đầu tiên thuộc loại này được quân đội Nhật Bản triển khai trong thời bình, căn cứ theo nội dung sửa đổi của luật an ninh mới có hiệu lực từ tháng 3 năm ngoái của Nhật.

Các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết việc điều động chiến hạm Izumo tham gia nhiệm vụ hộ tống tàu cung ứng của hải quân Mỹ được triển khai trong hôm nay (1-5).

Tàu Izumo sẽ hộ tống tàu của hải quân Mỹ từ vùng biển ngoài khơi bán đảo Boso, tỉnh Chiba, tới vùng biển ngoài khơi đảo Shikoku.

Theo luật an ninh mới có hiệu lực từ tháng 3 năm ngoái của Nhật Bản, Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) có quyền phòng vệ tập thể, có nghĩa là hỗ trợ một đồng minh trong tình huống bị tấn công, và được quyền mở rộng quy mô hoạt động của SDF tại nước ngoài.

Chiến hạm Izumo đài 249 mét của Nhật có thể điều động 9 trực thăng chiến đấu.

Trong những năm qua, đặc biệt dưới thời thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Nhật Bản liên tục nới rộng các giới hạn được quy định trong Hiến pháp thái bình của nước này.

Chính phủ Nhật Bản định danh tàu Izumo là một tàu khu trục vì Hiến pháp thái bình cấm sở hữu các loại vũ khí tấn công. Tuy nhiên tàu này cho phép Nhật Bản được điều động sức mạnh quân đội vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ Nhật Bản.

Tàu Izumo hoạt động tại căn cứ ở Yokosuka, tỉnh Kanagawa với sứ mệnh trước tiên là chống tàu ngầm.

Với nhiệm vụ mới của Izumo, trong thời gian tới có thể thấy luật an ninh mới của Nhật Bản sẽ còn tiếp tục tăng thêm các trách nhiệm khác cho SDF.

Trước đây SDF chỉ được phép bảo vệ các tàu và máy bay của lực lượng này, tuy nhiên luật an ninh mới đã mở rộng phạm vi bảo vệ của họ, cho phép SDF được đảm bảo an toàn cho các trang thiết bị quân sự của Mỹ và các nước khác có quan hệ an ninh mật thiết với Nhật Bản.

