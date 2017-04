Mỹ vẫn sẽ trả tiền triển khai tên lửa tại Hàn Quốc

TTO - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R McMaster trấn an người đồng cấp Hàn Quốc rằng Washington sẽ trả 1 tỷ USD cho việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ xuất hiện tại thành phố Seonjgu, Hàn Quốc ngày 26-4 - Ảnh: Reuters

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 30-4 cho biết ông McMaster đã có cuộc điện đàm với cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan Jin cùng ngày, nhấn mạnh Seoul là đồng minh ưu tiên hàng đầu của Washington tại châu Á - Thái Bình Dương.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng trấn an, cam kết số tiền 1 tỷ USD để triển khai THAAD sẽ do Mỹ chi trả, bất chấp tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Hàn Quốc phải gánh khoản này.

Trả lời truyền thông rằng Mỹ sẽ làm gì sau vụ bắn thử tên lửa ngày 29-4 của Triều Tiên (Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố là thất bại), ông Trump mập mờ: "Quý vị sẽ sớm biết thôi".

Trong thông cáo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông McMaster lý giải tuyên bố của ông Trump đòi Hàn Quốc trả tiền cho THAAD chỉ là "lời nói chung chung trong bối cảnh Mỹ muốn đồng minh chia sẻ gánh nặng quốc phòng".

Cũng theo cơ quan này, chính cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là người đã chủ động điện đàm cho người đồng cấp Hàn Quốc.

Xung quanh việc triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc, ngày 30-4, khoảng 300 người dân tại thành phố Seonjgu tiếp tục xuống đường biểu tình. Họ lo ngại nếu THAAD được triển khai, khu vực mà họ sinh sống sẽ là mục tiêu đầu tiên bị kẻ thù tấn công trong trường hợp chiến tranh.

Trong khi đó, chính quyền Seoul và Washington khẳng định, việc triển khai THAAD là nhằm bảo vệ Hàn Quốc khỏi tên lửa của Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã bước sang tuần thứ 3 liên tiếp. Triều Tiên đã 2 lần bắn thử tên lửa ra biển Nhật Bản. Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố cả 2 lần bắn thử đều thất bại, đồng thời lên án động thái của Bình Nhưỡng.

Sức nóng từ bán đảo Triều Tiên đã lan xuống cả khu vực Đông Nam Á. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Nhà Trắng ngày 29-4 cho biết. Nhà lãnh đạo Philippines đã kêu gọi Mỹ nên kiềm chế sau vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Trong tuyên bố Chủ tịch ASEAN được công bố vào ngày hôm nay (30-4), ASEAN nhấn mạnh "quan ngại sâu sắc trước những diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên", đồng thời kêu gọi "các bên kiềm chế, duy trì hòa bình, an ninh khu vực và thế giới".

