Asean thảo luận về tranh chấp Biển Đông

Cam kết xét xử công bằng với Đoàn Thị Hương Bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Manila ngày 28-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác ở những lĩnh vực thương mại, đầu tư, dầu khí… và đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỉ USD vào năm 2020. Ngoài ra, Thủ tướng Malaysia nói rõ sẽ đảm bảo quy trình tố tụng, xét xử trường hợp nghi can Đoàn Thị Hương diễn ra công bằng, cam kết bảo đảm các quyền hợp pháp của nghi can này. Hồi tháng 2 năm nay, Đoàn Thị Hương bị bắt và điều tra do nghi liên quan tới cái chết của một người được cho là ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.