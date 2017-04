Ông Trump lập văn phòng cho nạn nhân của dân nhập cư

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm 26-4 (giờ Mỹ) công bố việc thành lập một văn phòng có tên VOICE - Victims of Immigration Crime Engagement (tạm dịch: Nạn nhân của tội phạm liên quan tới người nhập cư). Văn phòng này sẽ hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do tội phạm xuất phát từ những người nhập cư trái phép.

VOICE sẽ hoạt động cùng cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ - nơi chịu trách nhiệm cho việc trục xuất các cá nhân khỏi nước Mỹ, và sẽ do chính nhân viên của cơ quan này đảm nhiệm.

Bộ trưởng An ninh Nội địa John F. Kelly cho rằng văn phòng mới này sẽ cung cấp thông tin và cơ hội cho những nạn nhân được lên tiếng.

“Mọi loại tội phạm đều tệ hại, nhưng những nạn nhân này thì đặc biệt, và rất thường xuyên bị ngó lơ. Đó là những dạng thương vong từ tội phạm không bao giờ được phép xảy ra, bởi vì những kẻ nhiều lần hại người đáng ra không bao giờ được phép xuất hiện ở đất nước này ngay từ lần đầu tiên” - New York Times dẫn lời ông Kelly.

Dù vậy, việc có một văn phòng ưu tiên xử lý tội phạm nhập cư, bảo vệ nạn nhân của tội phạm nhập cư này cũng bị chỉ trích.

Chính quyền của Tổng thống Trump thường xuyên nhấn mạnh các hình thức phạm tội liên quan tới dân nhập cư trái phép ở Mỹ. Những trường hợp này vì thế nhận được sự chú ý lớn hơn so với việc phạm tội của công dân Mỹ.

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump không cung cấp thông số chi tiết về việc dân nhập cư ít phạm tội hơn người sinh ra ở Mỹ. Khi được hỏi về số lượng tội phạm dính tới dân nhập cư, người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa David Lapan chỉ nói là “quá nhiều”.

Báo New York Times cho rằng đây là một phần trong nỗ lực đẩy mạnh công tác chống người nhập cư trái phép, trong khi hãng tin AP khẳng định các nghiên cứu cho thấy dân nhập cư thậm chí ít phạm tội hơn dân bản địa.

Brent Wilkes, giám đốc điều hành Hội Liên hiệp công dân Mỹ Latinh (LULAC), tổ chức đấu tranh vì quyền lợi của người gốc Latinh tại Mỹ, cho rằng văn phòng VOICE này là một minh chứng cho thái độ chống dân nhập cư của Tổng thống Trump.

Theo Wilkes, VOICE chẳng cần thiết vì lâu nay cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan cũng đã cung cấp thông tin cho người bị hại. Ông nói: “Khá rõ ràng theo tôi thấy là, mục tiêu ở đây nhằm thực hiện những hành động ông ta đã làm trong suốt cuộc cuộc tranh cử”.

Trong khi đó Bennie Thompson, Dân biểu của Mississippi, đại diện cấp cao của phe Dân chủ tại Ủy ban An ninh Quốc gia, khẳng định kế hoạch của chính quyền ông Trump chỉ đang phí tiền trong giai đoạn nhiều loại tội phạm khác mới thực sự đe dọa an ninh trong nước: “Việc thực hiện kế hoạch trên không chỉ khiến phần lớn tội phạm được ngó lơ, mà còn dấy lên nỗi sợ hãi và kỳ thị, chia rẽ đất nước”.

NHẬT ĐĂNG