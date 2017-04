​Tổng thống Philippines bị kiện ra Tòa hình sự quốc tế

Luật sư Jude Sabio và tập đơn kiện của ông trước trụ sở của Tòa án Hình sự quốc tế tại The Hague, Hà Lan ngày 24-4-2017 - Ảnh: Philstar

Theo báo New York Times (Mỹ), đơn kiện dài 77 trang do luật sư Jude Josue Sabio đứng đơn trình lên Tòa Hình sự quốc tế (ICC) tại The Hague ngày 24-4.

Luật sư Josue Sabio tố cáo tổng thống Philippines cùng 11 quan chức khác trong chính quyền của tổng thống Rodrigo Duterte đã phạm tội giết người hàng loạt và những tội ác chống lại loài người khi sát hại hàng ngàn người trong vòng ba thập kỷ qua.

Theo đó, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị tố cáo là “chủ mưu” trong chiến dịch sát hại hơn 9.400 người, hầu hết là các nam thanh niên nghèo kể từ năm 1988, khi ông Duterte lần đầu tiên được bầu làm thị trưởng thành phố Davao ở miền nam Philippines.

Cũng theo lá đơn, tình trạng giết người hàng loạt không qua xét xử đã xảy ra liên tục kể từ khi ông Duterte còn là thị trưởng ở Davao cho tới lúc ông trở thành tổng thống Philippines.

Ông Sabio từng là luật sư đại diện quyền lợi cho Edgar Matobato và Arturo Lascañas, những người từng thú nhận là thành viên của đội hành quyết được ông Duterte trả tiền để tiêu diệt tội phạm khi ông còn là thị trưởng thành phố Davao.

ICC có thẩm quyền tiếp nhận những vụ việc không chỉ do các nước và Hội đồng Bảo an LHQ đệ đơn mà cả từ các cá nhân khởi kiện.

Kể từ khi lên nắm quyền tháng 6 năm ngoái, ông Duterte liên tục kêu gọi lực lượng cảnh sát thẳng tay sát hại các nghi phạm và hứa sẽ bảo vệ hoặc ân xá cho các cảnh sát bị truy tố trong những vụ việc diệt trừ tội phạm ma túy.

Theo số liệu thống kê của cảnh sát Philippines, hơn 4.000 người hoặc đã bị cảnh sát hoặc bị lực lượng dân phòng giết chết trong các chiến dịch chống tội phạm ma túy kể từ khi ông Duterte lên làm tổng thống.

Trong đơn kiện, luật sư Sabio nêu số người bị sát hại trong chiến dịch này là hơn 8.000 người, tức là gấp đôi so với thống kê của cảnh sát.

Cùng với đó, đơn kiện của ông Sabio cũng dẫn số liệu hơn 1.400 người đã bị sát hại trong chiến dịch chống tội phạm kéo dài 28 năm của ông Duterte ở thành phố Davao.

Ngoài tổng thống Philippines, các bị đơn có tên trong đơn kiện của ông Sabio còn có Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre; cảnh sát trưởng quốc gia Ronald dela Rosa; Chủ tịch Hạ viện Pantaleon Alvarez cùng hai thượng nghị sĩ Peter Cayetano và Richard Gordon.

Người phát ngôn của tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella cho rằng, lá đơn của ông Sabio gửi lên ICC sẽ không đi đến đâu vì ông Sabio đã chưa theo đuổi tất cả những giải pháp pháp lý ở Philippines trước khi đệ đơn lên tòa quốc tế.

Ông Ernesto Abella cũng lên án việc đệ đơn lên ICC của luật sư Sabio chỉ là động thái nhằm “bêu xấu và hạ nhục tổng thống cũng như làm tổn hại tới chính phủ hợp hiến của Philippines”.

Tòa án Hình sự Quốc tế là nơi chuyên giải quyết các vụ án diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh. ICC được thành lập theo một thỏa thuận quốc tế và Philippines đã ký tham gia ICC năm 2011.

D. KIM THOA