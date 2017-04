Bầu cử Pháp và những con số

TTO - Gần hai tuần lễ trước khi vô vòng 2 vào chủ nhật 7-5 tới chính là để cho hai ứng cử viên cùng điều chỉnh “thước ngắm”, hướng vào nhóm cử tri còn do dự, thậm chí đã bỏ phiếu cho đối thủ!

Ứng cử viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay với những người ủng hộ sau khi bỏ phiếu tại Le Touquet - Ảnh: AFP

Bầu cử thắng, thua là từ... những con số. Về nhất sau vòng 1 hôm chủ nhật 23-4 là ông Emmanuel Macron của phong trào “Tiến bước” với 8.528.585 phiếu (23,72% tổng số phiếu bầu), về nhì là bà Marine Le Pen của Mặt trận Dân tộc với 7.658.990 phiếu (21,91%).

Khoảng cách 1,91% tổng số phiếu mà ông Emmanuel Macron đang dẫn trước bà Marine Le Pen có thể được xem là khá, khá hơn ông Hollande cách đây 5 năm chỉ dẫn trước đối thủ Sarkozy 1,45% tổng số phiếu. Song khoảng cách đó chưa hẳn là “bền vững” do lẽ ông Macron (và cả bà Le Pen) vẫn chưa được 25% số phiếu bầu ở vòng 1.

Trong một thể thức bầu cử “trăm hoa đua nở”, có đến 11 ứng cử viên ra tranh kỳ này, mà đối với không ít người trong số các ứng cử viên này, ra tranh cử chủ yếu là để cất lên tiếng nói của những “thiểu số”, để bất cứ ai muốn thắng cử cũng cần lưu ý tới, thì nay chính là lúc để “mặc cả”! Số phiếu bầu của các ứng viên “thiểu số” đứng riêng lẻ này rõ ràng là số ít. Nhưng nếu bà Le Pen hay ông Macron “tích tiểu thành đại” được thì sẽ làm nghiêng cán cân về một trong hai ứng cử viên này. Số phiếu của các ứng cử viên được gọi là “nhỏ” đó chính là những ẩn số của bài toán “tranh thủ, thuyết phục” mà bà Le Pen và ông Macron phải giải thật nhanh và thật trọn vẹn cho bằng được khi mà khoảng cách hiện nay mới chỉ là 869.595 phiếu.

May mắn cho ông Macron là một số đối thủ trực tiếp ở vòng 1 lại là đồng minh “tự nhiên” của ông này, như ông François Fillon, tuy cũng được cho là “thân Putin” một chín một mười so với bà Le Pen, song dẫu sao cũng mang danh là ứng cử viên được đề cử của cánh hữu, trong khi ông Macron tự nhận là “phi tả, phi hữu” hoặc nếu gọi là “vừa tả, vừa hữu” cũng không phải là sai. Thứ năm tuần rồi, cựu tổng thống Sarkozy đã và tái tuyên bố hậu thuẫn ông Fillon để bảo toàn tính nhất trí của cánh hữu. Có lẽ do sự hậu thuẫn được tái xác định vào giờ chót này, ngay trước hạn định ngưng quảng bá cho các ứng cử viên, ông Fillon đã nhận được 7.126.632 phiếu, tương đương 19,94%, nhiều hơn kết quả thăm dò cuối cùng gần 1%.

Tuy chỉ về ba, song việc ông Fillon, ngay sau khi thừa nhận thất cử, đã tuyên bố dồn phiếu cho ông Macron. Như vậy, về số học mà nói, nếu như không có suy suyển gì lớn, số phiếu mà ông Macron hi vọng có được ở vòng 2 sẽ là khoảng 8,5 triệu phiếu của mình ở vòng 1 cộng với hơn 7 triệu phiếu ông Fillon dồn cho, cộng thêm khoảng 2,2 triệu phiếu của các cử tri Đảng Xã hội mà ứng cử viên đảng này là Benoit Hamon tuyên bố dồn cho ở vòng 2. Tổng cộng ông Macron sẽ có thể thu được ít nhất 17,7 triệu phiếu bầu, hi vọng hơn đứt bà Le Pen. Vấn đề là liệu tất cả cử tri cánh hữu và cánh tả truyền thống trong vị trí cầm quyền từ đầu đệ ngũ Cộng hòa sẽ chấp hành kỷ luật bỏ phiếu để bầu cho ông Macron - một ứng cử viên tự nhận là phi hữu, phi tả và tự hào là “người yêu nước” - hay không.

