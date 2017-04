Chính phủ Mỹ trước nguy cơ đóng cửa vì bức tường biên giới Mexico

Tổng thống Donald Trump tại phòng làm việc của ông ở Nhà Trắng - Ảnh: AP

Thỏa thuận chi tiêu ngân sách của Quốc hội với Chính phủ Mỹ sẽ hết hạn vào nửa đêm 28-4, trong khi giới chức Mỹ chưa biết ông Trump tính toán thế nào với chuyện xây tường ở biên giới với Mexico.

Theo báo Guardian (Anh), chỉ còn 5 ngày nữa, thỏa thuận duyệt chi ngân sách cho Chính phủ của Quốc hội Mỹ sẽ hết hạn. Tuần này, cả Nhà Trắng và Quốc hội phải gấp rút thảo luận để đạt được một kế hoạch chi tiêu mới nếu không muốn chính phủ ngừng hoạt động sau thời hạn chót này.

Tới ngày 23-4 giờ Mỹ, ngay cả các quan chức Nhà Trắng cũng không nắm được thông tin chắc chắn về việc liệu tổng thống Donald Trump có ký một dự thảo ngân sách mới không bao gồm khoản kinh phí xây dựng bức tường ở biên giới với Mexico hay không.

Kế hoạch xây dựng bức tường ở biên giới Mỹ - Mexico để ngăn chặn người nhập cư trái phép cũng như tội phạm là cam kết trọng yếu trong cương lĩnh tranh cử của ông Trump, được ông nêu ra ngay từ ngày đầu tiên của chiến dịch tranh cử.

"Chúng tôi vẫn chưa biết thông tin gì cả', Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB), ông Mick Mulvaney, phát biểu trên đài Fox News ngày 23-4.

Trong những cuộc thảo luận về ngân sách ngày 23-4, tổng thống Trump nêu ra hai vấn đề lớn cần phải giải quyết: "Chính sách bảo hiểm ObamaCare đang gặp trục trặc nghiêm trọng. Những người Dân chủ cần một khoản tiền lớn để có thể tiếp tục duy trì chính sách đó, nếu không nó sẽ chết sớm hơn là người ta tưởng".

Ông nói thêm: "Những người Dân chủ không muốn chi tiền ngân sách cho việc xây dựng bức tường ở biên giới bất chấp việc nó sẽ giúp ngăn chặn tội phạm buôn bán ma túy và các phần thử thuộc băng nhóm tội phạm MS-13 rất tệ hại".

Ông Trump cũng cho biết ông sẽ cáo buộc các thành viên của đảng Dân chủ đã dung túng với tội phạm quốc tế.

Mặc dù vẫn giữ quan điểm cho rằng sẽ 'bắt Mexico phải trả tiền" xây bức tường ở biên giới, nhưng trong cách nói, ông Trump phần nào đã hạ bớt độ quyết liệt khi cho rằng: "Rốt cuộc thì Mexico cũng sẽ phải trả tiền, theo một dạng thức nào đó cho việc xây dựng bức tường biên giới rất cần thiết này, nhưng vào một ngày sau này để chúng ta có thể sớm bắt đầu việc này".

Tuy nhiên ông Trump không nêu cụ thể về kế hoạch cũng như lịch trình thời gian cho việc này.

Vấn đề ngân sách cho việc xây dựng bức tường ở biên giới Mỹ - Mexico, theo trang tin The Hill, sẽ là tâm điểm trong các cuộc thảo luận về ngân sách tại Quốc hội tuần này.

Nếu không đạt được một thỏa thuận về chi tiêu, ngân sách chi cho các hoạt động của chính phủ sẽ hết hạn vào nửa đêm 28-4, cũng là ngày thứ 100 tại nhiệm của ông Trump. Và như thế cũng có nghĩa chính phủ sẽ phải ngừng hoạt động.

Bộ trưởng an ninh nội địa John Kelly phát biểu trong chương trình State of the Union của đài CNN (Mỹ) cho rằng ông không nghĩ là tổng thống sẽ một mực khăng khăng về chuyện ngân sách cho việc xây bức tường ở biên giới.

Mặc dù đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả Quốc hội lẫn Nhà trắng, nhưng các thành viên của đảng này tại các bang biên giới lại không đồng tình với việc xây dựng bức tường, cho rằng đó là giải pháp tốn kém mà hiệu quả lại hạn chế.

Trong khi đó, đảng Dân chủ thì phản đối quyết liệt với kế hoạch, cho rằng đó là động thái liều lĩnh và không hiệu quả. Theo một báo cáo nội bộ, chi phí xây bức tường dự kiến khoảng 21 tỉ USD.

D. KIM THOA