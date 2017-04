Khủng bố IS dính líu trong hai vụ tấn công tại Nga và Pháp

TTO - Đã có 2 người tử vong tại chỗ, một người bị thương trong vụ tấn công xả súng vào văn phòng của Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) tại thành phố Khabarovsk.

Ảnh cắt từ một video cho thấy các nhân viên của Bộ Nội vụ Nga đang chặn một tuyến đường gần văn phòng chi nhánh tại Khabarovsk của FSB ngày 21-4 - Ảnh: Reuters

Sáng nay (22-4), Mạng lưới chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE) có trụ sở tại Mỹ cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công văn phòng chi nhánh FSB ở thành phố Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông chiều 21-4.

SITE đã dịch một tuyên bố bằng tiếng Arab, do hãng thông tấn Amaq tự xưng của IS đưa ra, cho thấy tay súng IS đã tại sảnh một văn phòng của FSB tại Khabarovsk, khiến 3 người thiệt mạng và làm bị thương nhiều người khác.

Thông tin này có mâu thuẫn với những nội dung truyền thông đưa ra trước đó cho biết FSB tin rằng kẻ tấn công là một người theo chủ nghĩa dân tộc.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin từ một quan chức FSB giấu tên cho biết kẻ tấn công là một người dân địa phương sinh năm 1999.

Đài Russia Today (Nga) dẫn nguồn tin từ thông báo của FSB cho biết, kẻ tấn công được xác định là một công dân 18 tuổi ở vùng Khabarovsk.

Trước khi xả súng ở văn phòng chi nhánh của FSB, tên này đã giết chết một giảng viên tại câu lạc bộ bắn súng địa phương, lấy cắp một khẩu súng săn và hai khẩu súng lục để tiếp tục ra tay ở Khabarovsk.

Cũng theo FSB người ta không tìm thấy thiết bị nổ nào trên thi thể của kẻ tấn công. Các chứng cứ khác đang được thu thập tại hiện trường.

Video hiện trường khu vực xảy ra vụ tấn công bằng súng ở văn phòng chi nhánh của Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) tại thành phố vùng Viễn đông Khabarovsk, Nga - Nguồn: Youtube/Ruptly TV

Vụ việc xảy ra sau khi nước Nga vừa trải qua vụ đánh bom liều chết gây chấn động tại ga tàu điện ngầm ở thành phố St Petersburg khiến 16 người thiệt mạng.

Nghi phạm đánh bom và những kẻ được cho là đồng phạm với hắn là những đối tượng đến từ khu vực Trung Á.

Trong vụ nổ súng trên đại lộ Champs-Elysées ở thủ đô Paris xảy ra tối 20-4, khiến ít nhất 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương nặng cũng có dấu vết của thành viên IS.

Cảnh sát đã tiêu diệt hung thủ khi y tìm cách chạy trốn sau khi gây tội ác. Một mẩu giấy viết tay có nội dung cổ súy cho IS đã được tìm thấy ở gần nơi tên này bị tiêu diệt.

Các nhân viên điều tra cũng tìm thấy một quyển kinh Koran trong xe của hung thủ đậu ở hiện trường vụ nổ súng.

Văn phòng Công tố Pháp cho biết đối tượng là một kẻ có nhiều tiền án tiền sự nằm trong diện theo dõi của cơ quan an ninh.

Theo hãng tin AFP, đối tượng trên được xác định là một công dân Pháp, 39 tuổi, từng bị bắt vào tháng 2 do tình nghi âm mưu giết người. Tên này sau đó được thả do không đủ chứng cứ.

Năm 2005, y cũng từng bị buộc tội âm mưu giết người, trong đó có mục tiêu là cảnh sát.

Mở rộng điều tra, cảnh sát đã khám xét nơi ở của đối tượng trên ở phía đông thủ đô Paris và thẩm vấn 3 người thân của y.

Vụ tấn công có dấu hiệu khủng bố cực đoan xảy ra ngay giữa thủ đô Paris, chỉ hai ngày trước cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 tại Pháp và 2 ngày sau khi 2 đối tượng bị bắt giữ ở thành phố Marseille với âm mưu tấn công khủng bố.

Hiện 3 trong số 4 ứng cử viên Tổng thống Pháp tiềm năng nhất đã tuyên bố tạm dừng các cuộc mít tinh vận động tranh cử do vụ tấn công này.

Pháp vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp và mức cảnh báo nguy cơ khủng bố cao nhất sau hàng loạt vụ tấn công kể từ năm 2015, khiến hơn 230 người thiệt mạng.

D. KIM THOA - TÚ ANH