Khi IS 'vận động' bầu cử tổng thống Pháp

IS nhận trách nhiệm Amaq, cơ quan tuyên truyền của IS, đã đăng tải tuyên bố của nhóm khủng bố, nói rằng một tay súng IS đã tiến hành vụ tấn công trên đại lộ Champs Élysées. “Thủ phạm của cuộc tấn công tại đại lộ Champs Élysées ở trung tâm Paris là Abu Yussef (người Bỉ) và là một trong những “tay súng” của Nhà nước Hồi giáo IS” - Hãng Amaq thông tin. Trong khi đó, Đài CNN dẫn nguồn tin cho biết Cơ quan An ninh quốc nội Pháp (DGSI) đã biết đến nghi can này vì y có liên quan đến các hoạt động Hồi giáo cực đoan, nằm trong hồ sơ giám sát “Fiche S” của DGSI. Theo nguồn tin này, kẻ nổ súng là một người Pháp. Y từng nổ súng vào 2 sĩ quan cảnh sát hồi năm 2001 sau khi bị cảnh sát bắt dừng lại trên đường. AFP cho biết cảnh sát Pháp cũng đã tiến hành bố ráp tại nhà của nghi can ở Chelles, Seine-et-Marne, thuộc khu ngoại ô phía đông Paris và đang cố gắng xác định xem y có trợ thủ hay không. Vụ nổ súng xảy ra chỉ 2 ngày sau khi cảnh sát bắt giữ 2 nghi can khủng bố ở nam Marseille, tịch thu vũ khí và chất nổ bên trong căn hộ của các nghi can, ngăn chặn cuộc tấn công nhắm đến vòng bầu cử đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Pháp. ANH THƯ