Cô gái Anh rời quê hương đi nuôi trẻ mồ côi ở Uganda

Emilie Larter và bé Adam - Nguồn: Go Fund Me

Emilie Larter gặp cậu bé lần đầu tiên năm cô mới 22 tuổi. Mẹ cậu qua đời ngay sau khi sinh, bỏ lại bảy đứa con. Đứa trẻ khi ấy mới hai ngày tuổi, thiếu sữa mẹ và cũng không có tên.

Mọi người gọi cậu bé là Adam. Ở trại trẻ mồ côi, các nhân viên quá bận rộn nên không thể để mắt đến mỗi mình Adam.

Suốt thời gian đó, Larter tự tay thay tã cho cậu bé. Mỗi đêm cô thức dậy cho Adam uống sữa. Sau đó, Larter ở lại Uganda thêm hai tháng để có nhiều thời gian lo lắng cho Adam.

Khi trở về Anh, Larter không thể quên được đứa bé mình từng chăm sóc. Bất cứ khi nào có thời gian, cô đều trở lại Uganda để thăm cậu bé.

Tuy nhiên, cô gái 25 tuổi cho rằng “những chuyến thăm ngắn ngủi vẫn chưa đủ” và quyết định sẽ làm thủ tục nhận nuôi Adam. Cô nộp đơn xin việc tại Uganda và được một trường quốc tế tuyển vào làm giáo viên.

“Tôi không thể tưởng tượng được việc sống thiếu cậu nhóc” - cô nói. Hiện nay Larter đã chính thức được nuôi dưỡng Adam và đang lên kế hoạch mang bé trở về Anh. Không may cô cũng vừa bị mất việc và phải chật vật kêu gọi mọi người quyên góp để hoàn tất thủ tục đưa con nuôi về Anh.

“Tôi cần tiền để hoàn tất thủ tục cho bé. Tôi không còn thu nhập nên không thể chi trả những khoản chi phí mình dự định ban đầu” - cô viết trên trang Go Fund Me, đồng thời kể lại tình cảm to lớn mình dành cho Adam từ sau khi gặp cậu bé.

“Tôi xin các bạn giúp đỡ để chúng tôi không bị chia cắt thêm lần nữa. Tôi rất mong vào đầu năm sau có thể trở thành mẹ của cậu bé” - Larter nói. Hiện cô đã quyên góp được khoảng 4.500 bảng.

Ban đầu Larter định chỉ đăng ký làm tình nguyện viên tại trại trẻ mồ côi ở Uganda trong vòng hai tháng, sau đó sẽ dành thời gian còn lại để đi du lịch.Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với Adam đã thay đổi mọi dự định của cô.

“Đó là một buổi sáng như thường lệ. Chúng tôi thay tã, chơi với bọn trẻ, phân chia công việc... Bất ngờ chúng tôi nhận được cuộc gọi từ dân làng nói rằng có một đứa trẻ vừa sinh đang rất cần được giúp đỡ”, cô kể.

Khi Larter và các tình nguyện viên khác đến nơi, mọi người đang làm thủ tục chôn cất cho người mẹ xấu số.

“Mỗi ngày trôi qua, chỉ cần nhìn thấy cậu bé là tôi đã thấy hạnh phúc. Tôi có thể ngồi nhìn Adam hàng giờ liền.

Người nước ngoài rất khó làm thủ tục xin con nuôi tại Uganda. Còn tôi chỉ muốn thấy Adam được khỏe mạnh. Cậu bé đang rất hạnh phúc, ít khóc hơn và lớn lên từng ngày” - cô nói thêm.

BÌNH MINH