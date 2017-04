Pháp phá được âm mưu khủng bố của hai phần tử IS

TTO - Hai nghi can Mahiedine Merabet 29 tuổi và Clément Baur 23 tuổi bị bắt sáng ngày 18-4 tại Marseille vì tình nghi âm mưu tấn công ứng cử viên tổng thống.

Lực lượng đặc nhiệm trước nhà một nghi can bị bắt tại Marseille ngày 18-4. Ảnh: AFP

Chiến dịch truy bắt do Tổng cục An ninh nội địa Pháp thực hiện.

Tại cuộc họp báo lúc 19h30 ngày 18-4 (tức 1h30 ngày 19-4, giờ Việt Nam) tại Paris, thẩm phán François Molins, công tố viên nước cộng hòa Pháp, đã công bố thông tin liên quan đến vụ bắt giữ hai nam nghi can Mahiedine Merabet và Clément Baur.

Thấy nhiều bằng chứng ủng hộ IS

Theo báo Ouest-France, công tố viên François Molins mô tả hai tên này là người đa nghi và quyết liệt hành động. Ông cho biết chúng đã sẵn sàng thực hiện hành vi bạo lực trong vài ngày tới tại Pháp, tuy nhiên cơ quan điều tra chưa xác định được thời điểm chúng ra tay và mục tiêu cụ thể chúng nhắm đến.

Tại cuộc họp báo, công tố viên François Molins thông báo năm vấn đề như sau:

1) 3 kg chất nổ TATP và súng ống: Số vũ khí này đã được các điều tra viên tìm thấy hôm 18-4 trong quá trình khám xét căn hộ do Clément Baur thuê ở Marseille. Căn hộ mới được thuê từ ngày 1-4. Gói chất nổ còn đang đặt trên kệ. Một phần chất nổ đã sẵn sàng được sử dụng.

Khẩu súng tìm thấy là khẩu tiểu liên Uzi cùng hai băng đạn và hai khẩu súng ngắn bán tự động. Ngoài ra còn có các túi và hộp đạn, một ống hãm thanh, một dao săn, hai bộ quần áo của nhân viên hóa chất với găng tay và mặt nạ, nhiều vật dụng chế tạo bom, ảnh chụp trẻ em đã chết trong ném bom, bản vẽ thành phố Marseille.

2) Một lá cờ của Nhà nước Hồi giáo (IS): Lá cờ được tìm thấy trong căn hộ nêu trên ở Marseille. Trước đó, cơ quan điều tra đã tìm thấy một lá cờ IS như thế trong căn hộ của nghi can Mahiedine Merabet trong lần kiểm tra hành chính vào ngày 7-12-2016.

3) Một băng video có hình ảnh IS: Trước khi bị bắt, Mahiedine Merabet đã thực hiện băng video tuyên thệ trung thành với IS. Trong băng có hình ảnh một cái bàn, trên đó là một khẩu súng tự động, một lá cờ đen IS, đạn, trang nhất báo Le Monde ngày 16-3-2017 với tiêu đề “François Fillon, chiến dịch tranh cử vào thời điểm ngờ vực” với ảnh ứng cử viên François Fillon, ảnh trẻ em thiệt mạng trong vụ ném bom và các đoạn kinh Hồi giáo kêu gọi báo thù.

4) Gặp nhau trong tù: Mahiedine Merabet và Clément Baur đã gặp nhau trong nhà giam Sequedin năm 2015 vì tội nhỏ. Clément Baur được trả tự do năm 2015 còn Mahiedine Merabet ra tù năm 2016.

5) Thuộc nhóm đối tượng bị giám sát: Hai nghi can này đã được cảnh sát đưa vào hồ sơ cần giám sát từ năm 2015 và 2016. Mahiedine Merabet bị nghi ngờ tìm mua súng, vì vậy nhà hắn tại Roubaix bị kiểm tra hành chính. Sau vụ này, hắn vội vã bỏ nhà ra đi mất tăm.

Quá trình truy bắt hai nghi can

Nghi can Clément Baur theo đạo Hồi năm 2007 sau khi tiếp xúc với cộng đồng người Chechnya ở Nice (Pháp). Hắn dùng nhiều tên khác nhau, đã từng lui tới nhiều nơi ở Pháp, Bỉ và Đức.

Gia đình cho biết đã mất liên lạc với hắn từ tháng 3-2015 và lo ngại hắn trở thành phần tử cực đoan.

Cơ quan điều tra nghi ngờ Clément Baur có lưu lại Syria và có quan hệ với mạng lưới khủng bố ở Bỉ.

Về phần nghi can Mahieddine Merabet, theo lời gia đình, có thể hắn cũng đã trở thành phần tử cực đoan sau khi gặp Clément Baur trong tù.

Theo báo Le Monde, Tổng cục An ninh nội địa Pháp đã phát hiện âm mưu tấn công từ hơn một tuần trước và đã mở chiến dịch truy bắt.

Từ kết quả kiểm tra một công ty cho thuê xe, các điều tra viên biết hai nghi can Mahiedine Merabet và Clément Baur đi riêng rẽ từ Nancy đến Marseille nhiều lần vào cuối tháng 3-2017 và ngày 1-4 mới rồi bắt đầu thuê nhà tại quận 3 thành phố Marseille. Chúng sử dụng thẻ trả trước và dùng nhiều tên giả.

Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã. Ngày 5-4, Phòng chống khủng bố thuộc Viện công tố Paris đã mở hồ sơ điều tra ban đầu về âm mưu tấn công.

Hôm trước đó, Mahieddine Merabet đã táo tợn gửi cho cảnh sát Roubaix một phong bì trong đó có căn cước và thẻ tín dụng của hắn với lời nhắn: “Tôi gửi lại cho mấy người căn cước của tôi và thẻ tín dụng bởi tại mấy người mà chúng không còn ích lợi gì nữa, tôi sắp sửa đầu hàng…, hãy để tôi yên”.

Đến ngày 10-4, cuộc điều tra thứ hai được mở sau khi Tổng cục An ninh nội địa nhận được tin báo có một người chuẩn bị công bố băng video tuyên thệ trung thành với IS. Đây thường là hành động cuối cùng trước khi phần tử cực đoan ra tay hành động.

Ngày 12-4, Tổng cục An ninh nội địa tìm thấy một tấm ảnh và một băng video tuyên thệ với IS do Mahieddine Merabet công bố. Các chi tiết hình ảnh trong băng chứng tỏ có thể xảy ra âm mưu tấn công nhắm đến chiến dịch tranh cử tổng thống.

Ảnh hai nghi can Mahiedine Merabet và Clément Baur (trái) trong hồ sơ cảnh sát Pháp

Lo trong mùa tranh cử tổng thống Pháp

Từ giữa tuần trước, các ứng cử viên tổng thống Pháp đã được cơ quan chức năng thông báo có hai cá nhân chuẩn bị tấn công trụ sở của một ứng cử viên sáng giá đồng thời kêu gọi củng cố an ninh tại trụ sở tranh cử cũng như hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng. Ảnh của hai nghi can cũng đã được chuyển đến các ứng cử viên.

Bộ Nội vụ đã tiến hành các biện pháp an ninh đặc biệt để bảo vệ an ninh các buổi mít tinh tranh cử, đặc biệt đối với ba ứng cử viên François Fillon (được nhắc đến trong băng video tuyên thệ), Marine Le Pen (sẽ tổ chức tranh cử tại nhà hát Marseille ngày 19-4) và Emmanuel Macron (nhân vật có nguy cơ đặc biệt bị nhắm đến).

Ê kíp tranh cử của ứng cử viên cựu thủ tướng François Fillon cho biết sau khi nhận được cảnh báo ngày 13-4, hàng rào an ninh đã được tăng cường mỗi khi ông di chuyển. Một đội bảo vệ đã được bố trí gác trước tư gia của ông ở quận 7 thủ đô Paris. Ngày 18-4, ông François Fillon tuyên bố với báo giới: “Đây là dấu hiệu cho thấy nguy cơ khủng bố ở nước ta vẫn còn rất cao”.

Trả lời phỏng vấn báo Journal du dimanche, Bộ trưởng Nội vụ Matthias Fekl cho biết hơn 50.000 cảnh sát và hiến binh đã được huy động bảo đảm an ninh trong bầu cử tổng thống. Ngoài nguy cơ khủng bố, cảnh sát cũng chuẩn bị đối phó với các phần tử cực đoan trong hai vòng bầu cử ngày 23-4 và ngày 7-5.

Bộ trưởng Matthias Fekl khẳng định nguy cơ khủng bố vẫn mang tính chất thường xuyên và ở mức cao, bằng chứng là vụ tấn công ở London (Anh) ngày 22-3 (5 người chết, khoảng 50 người bị thương), vụ tấn công ở Stockholm (Thụy Điển) ngày 7-4 (4 người chết, 15 người bị thương) và một số nơi khác. Ông nói trong tháng 3 đã xảy ra 19 vụ bắt giữ liên quan đến khủng bố tại Pháp.

