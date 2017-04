Triều Tiên bắn tên lửa, Mỹ nói không chấp

TTO - Quan chức Mỹ cho rằng do tên lửa thất bại nên không cần phải suy nghĩ nhiều về nó. Tuy nhiên Mỹ và Trung Quốc đã điện đàm với nhau về vụ việc.

Phó Tổng tống Mỹ Mike Pence (trái) bắt tay một sĩ quan chỉ huy cấp cao của Mỹ tại Hàn Quốc chiều 16-4 - Ảnh: Reuters

Chiều 16-4, phát biểu trước đông đảo binh sĩ Mỹ tại một căn cứ ở Hàn Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhấn mạnh rằng các cam kết của nước Mỹ đối với đồng minh Hàn Quốc chưa bao giờ mạnh mẽ hơn lúc này.

Triều Tiên bắn tên lửa đúng vào ngày Phó Tổng thống Pence có chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc. Ông Pence được báo cáo về sự việc trên máy bay khi nó vừa cất cánh được khoảng 1 giờ.

Trao đổi với Reuters trong điều kiện giấu tên, một cố vấn chính sách đối ngoại Mỹ tháp tùng Phó Tổng thống Pence, tỏ ra tự tin: "Vụ bắn đó là một sự thất bại, theo sau một sự thất bại khác. Không cần phải tăng cường lực lượng hay dành nguồn lực vì một sự thất bại. Mỹ đã có thông tin tình báo rất tốt từ trước vụ bắn thử. Không cần biết tên lửa gì, biết khi nào nó được bắn mới là quan trọng".

Theo lời vị này, loại tên lửa được Triều Tiên sử dụng sáng nay đã bay được khoảng "5 giây trước khi phát nổ".

Trước đó, sau khi Triều Tiên bắn tên lửa ra vùng biển Nhật Bản, theo Tân Hoa xã, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Nội dung cụ thể không được tiết lộ, song chủ đề chính là tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong mấy ngày vừa qua.

Cũng nhân dịp này, ông Dương và ông Tillerson đã thảo luận về việc thực thi những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida hôm 6 và 7-4 vừa qua.

Cùng ngày 16-4, thời báo Hoàn Cầu, tờ báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cho đăng tải một bài xã luận, tiếp tục lặp lại các thông điệp cứng rắn với chính quyền Bình Nhưỡng.

"Bắc Kinh nên làm rõ điều này với Bình Nhưỡng bằng kênh ngoại giao: Nếu CHDCND Triều Tiên tiếp tục bỏ mặc sự phản đối của cộng đồng quốc tế, tiến hành thử hạt nhân lần 6, Trung Quốc nên cắt phần lớn nguồn cung dầu cho Triều Tiên, ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua lệnh trừng phạt mới, trong đó bao gồm cả biện pháp cấm xuất khẩu dầu mỏ", tờ báo đảng của Trung Quốc nhấn mạnh.

Bắc Kinh gần đây đã ngừng nhập khẩu than - mặt hàng đem lại ngoại tệ chủ yếu của Bình Nhưỡng theo nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc kể từ tháng 2-2017. Đầu tháng 4, hải quan Trung Quốc tiếp tục yêu cầu các nhà nhập khẩu than Trung Quốc không tiếp nhận các tàu chở than tới từ Triều Tiên.

Bên kia bờ Thái Bình Dương, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận sau sự việc. Các bình luận của Mỹ đến từ các cấp thấp hơn trong chính quyền.

Phóng viên Reuters có mặt tại Bình Nhưỡng cho biết hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) chưa phát bản tin về vụ bắn thử. Người dân cũng hầu như không biết tới sự việc cho tới khi được hỏi, nhưng họ đều không lo lắng, khẳng định có niềm tin vào nhà lãnh đạo Kim Jong Un,

"Thất bại là mẹ của thành công!", công nhân Rim Chung Ryol, 30 tuổi, phát biểu tự tin.

Còn anh Ri Gul Chol, một công nhân xí nghiệp 37 tuổi thì nhấn mạnh: "Cho dù nhà lãnh đạo Kim Jong Un quyết định điều gì, chỉ bảo điều gì, tất cả đều sẽ dẫn tới thành công. Nhân dân Triều Tiên luôn ủng hộ ngài ấy".

DUY LINH