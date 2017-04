IS tấn công bằng khí độc ở Iraq

Quân đội Iraq bắn pháo phản lực phóng loạt vào các vị trí của IS ở Mosul tháng 3-2016 - Ảnh: Reuters

Vụ tấn công xảy ra vào tối ngày 14-4 giờ địa phương, một sĩ quan quân đội giấu tên của Iraq tiết lộ ngày 15-4 với hãng thông tấn AP.

Hậu quả của vụ tấn công bằng khí chlorine khiến ít nhất 7 binh sĩ Iraq gặp vấn đề về hô hấp. Hiện họ vẫn đang được chữa trị tại một bệnh viện dã chiến gần thành phố Mosul.

Nếu được xác nhận chính thức, vụ tấn công là một diễn biến mới nguy hiểm, cho thấy IS đã sở hữu các loại khí độc, thậm chí cả vũ khí hóa học để chống lại loài người. Cách đây vài ngày, Syria đã tố liên quân không kích IS do Mỹ dẫn đầu đã ném bom vào một kho chứa vũ khí hóa học của IS ở tỉnh Deir al-Zor khiến "hàng trăm người thiệt mạng".

Iraq là quốc gia láng giềng của Syria và cũng đang ráo riết đẩy mạnh các chiến dịch quân sự tiêu diệt IS. Tây Mosul - khu vực xảy ra vụ tấn công khí độc của bọn khủng bố, là nơi vừa được quân đội Iraq và các lực lượng khác hỗ trợ giải phóng.

Lực lượng Iraq do Mỹ hỗ trợ hiện đang chiến đấu chống lại các tay súng IS tại khu vực phía tây Mosul. Các quan chức Iraq thông báo nước này đã giành lại hơn một nửa khu vực phía tây Mosul. Những phần tử cực đoan đã bị đánh bật khỏi đông Mosul, thành phố lớn thứ 2 Iraq, hồi tháng 1 năm nay.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, quân đội Iraq cho biết không quân Syria đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những vị trí của IS trên lãnh thổ Syria dựa trên thông tin của tình báo Iraq.

Theo Bộ Chỉ huy tác chiến chung Iraq (JOC), các vị trí và cơ sở của IS bị không kích nằm ở thành phố Raqqa, thành trì chính của tổ chức này, cùng thị trấn Albu Kamal và làng Dshida gần biên giới Syria-Iraq.

Tuyên bố của JOC không nêu rõ thời điểm diễn ra vụ tấn công, song cho biết các vụ không kích đã phá hủy một trụ sở của IS ở Raqqa và tiêu diệt một nhân vật cấp cao, được cho là thủ lĩnh quân sự của IS tại đây. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng phá hủy 2 cơ sở của IS ở Albu Kamal và tiêu diệt nhiều tay súng của chúng tại làng Dshisha.

Cũng theo tuyên bố trên, Iraq đã chia sẻ thông tin tình báo với Syria thông qua một ủy ban được thành lập vào năm 2015 gồm Nga, Syria, Iran và Iraq nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh giữa các nước này. Trụ sở điều hành của ủy ban đặt tại thủ đô Damascus của Syria và Baghdad của Iraq.

DUY LINH