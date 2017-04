Mỹ không kích trúng kho vũ khí hóa học ở Syria, hàng trăm người chết?

TTO - Quân đội Syria của Tổng thống Bashar al-Assad cáo buộc, máy bay của liên minh do Mỹ lãnh đạo đã không kích trúng một kho vũ khí hóa học của khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khiến hàng trăm người chết.

Một cột khói bốc lên sau một vụ không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại tỉnh Kobani, Syria năm 2014 - Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia Syria ngày 13-4, phía quân đội Syria cho biết sự việc xảy ra tại tỉnh Deir al-Zor vào khoảng 17h30 - 17h50 ngày 12-4 (giờ địa phương).

Hiện vẫn chưa rõ máy bay của nước nào trong liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành vụ không kích vào làng Hatla.

Quân đội Syria khẳng định, vụ việc là bằng chứng cho thấy IS và các nhóm đối lập có liên hệ với al Qaeda tại Syria đã sở hữu vũ khí hóa học.

Hãng thông tấn Itar Tass của Nga dẫn nguồn tin từ Syria cho biết: "ngay sau vụ không kích vào vị trí của bọn khủng bố, một làn khói màu vàng đã xuất hiện. Đây là bằng chứng cho thấy vũ khí hóa học đã được tích trữ ở đó".

Phía Syria nhấn mạnh "nó đã khiến hàng trăm người chết, bao gồm cả dân thường vì khí độc bị rò rỉ, những kẻ khủng bố và lính đánh thuê", hãng thông tấn quốc gia Syria (SANA) dẫn lại tuyên bố cho biết.

Khi được Reuters liên hệ, người phát ngôn liên quân chống IS của Mỹ, Đại tá lục quân Mỹ John Dorrian phủ nhận cáo buộc của Syria, nhấn mạnh các máy bay của liên quân không có bất kỳ hoạt động nào tại tỉnh Deir al-Zor vào tối 12-4.

"Các cáo buộc của phía Syria là không chính xác và sai lệch có chủ đích", ông Dorrian trả lời Reuters qua email.

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết chưa nhận được thông tin về việc có người thiệt mạng trong vụ không kích của liên minh Mỹ ở tỉnh Deir al-Zor.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, lực lượng quân sự Nga tại Syria đã triển khai một máy bay do thám không người lái đến khu vực trên để xác minh sự việc.

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ bên nào tại Syria chịu trách nhiệm gây ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhoun ngày 4-4 khiến 89 người chết. Nga, một quốc gia cũng đang có sự hiện diện quân sự tại Syria cho biết có thể các máy bay đã ném bom nhầm vào một kho vũ khí hóa học của phe đối lập và thảm cảnh xảy ra.

Trong khi đó, Mỹ và các quốc gia đồng minh phương Tây cáo buộc chính phủ Assad đã ném bom hóa học xuống Khan Sheikhoun và dẫn tới cuộc không kích bằng tên lửa của Mỹ vào Syria ngày 7-4.

Ngày 12-4 (giờ Mỹ), tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ), Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vladimir Safronkov đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an liên quan tới vụ tấn công hóa học ngày 4-4. Đại diện Nga tại Liên Hiệp Quốc cáo buộc Mỹ và các nước phương Tây đã quy chụp trách nhiệm cho chính phủ Syria trong nghị quyết, do đó nó không cần thiết.

