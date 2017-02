Cố vấn an ninh Flynn của ông Trump như ngồi trên lửa

TTO - Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đang đối mặt với rất nhiều áp lực kể từ sau khi truyền thông phanh phui về những cuộc điện đàm của ông với đại sứ Nga.

Tướng Flynn khi còn làm giám đốc Cơ quan tình báo Quốc phòng - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, ngày thứ hai (13-2), ông Flynn có lẽ đang như ngồi trên lửa khi các thông tin bị truyền thông tiết lộ cho thấy dường như ông đã nói dối phó tổng thống Mike Pence về những gì đã thảo luận với đại sứ Nga liên quan tới lệnh trừng phạt của Mỹ.

Cho tới lúc này tổng thống Donald Trump vẫn im lặng về vụ việc của ông Flynn, một điều hơi khác thường so với tính cách của tân tổng thống Mỹ. Điều này cũng làm dấy lên những đồn đoán về khả năng không biết liệu ông Flynn có trụ lại được với vị trí cố vấn an ninh quốc gia sau vụ bê bối này không.

"Thực sự đó là một câu hỏi với tổng thống", phó trợ lý về an ninh quốc gia của tổng thống Sebastian Gorka đã nói như vậy với đài NPR ngày 13-2.

Vấn đề gây tranh cãi chính liên quan tới những nội dung ông Flynn đã thảo luận trong các cuộc điện đàm với đại sứ Sergey Kislyak trong tháng 12 năm ngoái, nhiều tuần trước khi ông Trump nhậm chức, cũng là khi chính quyền ông Obama áp lệnh trừng phạt đáp trả Matxcơva vì can thiệp bầu cử Mỹ.

Bất chấp việc ông Flynn và sau đó là phó tổng thống Mike Pence bác bỏ việc ông Flynn đã trao đổi với đại sứ Nga về các lệnh trừng phạt, báo Washington Post dẫn các nguồn tin từ giới quan chức, cả đương quyền lẫn đã nghỉ hưu, cho biết ông Flynn đã "mách" trước để Nga không phản ứng quá mức với lệnh trừng phạt của chính quyền ông Obama.

Gần đây ông Flynn cũng đã thừa nhận có thể ông đã thảo luận về các lệnh trừng phạt, nhưng không thể nhớ chính xác 100% việc đó. Thông tin này theo một số quan chức đã khiến phó tổng thống Pence rất phiền lòng, vì trước đó ông Pence nêu quan điểm về vụ việc từ những thông tin ông có được qua trao đổi với ông Flynn.

Dân biểu Adam Schiff thuộc Ủy ban tình báo Hạ viện cho rằng những cáo buộc liên quan tới ông Flynn trong vụ việc này là "chấn động". Theo ông, nếu những cáo buộc đó là đúng, ông Flynn hoặc phải từ chức hoặc phải bị sa thải.

Trong khi đó thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Al Franken phát biểu trong chương trình State of the Union của đài CNN ngày 12-2: "Hoặc ông ấy đã nói dối là không thảo luận điều đó, hoặc ông ấy đã quên. Tôi không nghĩ là bạn lại muốn một người ở cả hai tình huống đó ngồi vào vị trí của một cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng".

Những rắc rối tranh cãi liên quan tới ông Flynn bung ra chỉ vài ngày, trước khi tổng thống Trump có những cuộc hội đàm chính thức đầu tiên với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một sự kiện mà thường thì cố vấn an ninh quốc gia sẽ đóng vai trò chính.

Theo hãng tin Reuters, ngày 13-2 phát ngôn viên của ông Trump cho biết tổng thống Mỹ đang xem xét tình huống liên quan tới cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và mối quan hệ với Nga của ông ấy.

Một giờ trước khi thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đọc thông cáo trước báo giới, cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway thông tin với báo giới là ông Flynn vẫn được tổng thống Trump hoàn toàn tin cậy.

