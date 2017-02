Thủ tướng Đức đơn độc níu giữ EU

Tỉ lệ ủng hộ đảng cầm quyền của bà Merkel giảm Lần đầu tiên trong một thập kỷ, kết quả thăm dò dư luận cho thấy đảng cầm quyền CDU của Thủ tướng Đức Angela Merkel bị giảm sút uy tín, đứng thứ hai sau đảng đối lập trung tả SPD. Theo báo Independent, cuộc thăm dò dư luận do Hãng INSA thực hiện cho báo Bild của Đức cho thấy 30% người dân ủng hộ CDU, giảm 3 điểm % so với cuộc thăm dò lần trước. Trong khi đó đảng đối lập với CDU là Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD), một đảng luôn đứng sau CDU trong các cuộc thăm dò dư luận suốt nhiều năm qua, giờ lại giành được 31% tỉ lệ ủng hộ, tăng 4 điểm % so với chính họ ở lần thăm dò trước. Mặc dù chỉ dẫn trước 1 điểm % nhưng kết quả thăm dò mới nhất có ý nghĩa biểu tượng đáng kể cho thấy những thay đổi trong diện mạo chính trường Đức, nhất là khi CDU vẫn luôn là đảng chiếm ưu thế trong hơn một thập kỷ qua tại quốc gia này.