Điều trần tại Tòa phúc thẩm liên bang về sắc lệnh hạn chế nhập cảnh

Giọt nước mắt đoàn tụ Những ngày này, người ta như đang chứng kiến một hiện tượng lạ tại nhiều sân bay quốc tế của nước Mỹ: nhiều người ôm nhau và khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui đoàn tụ đã lăn dài trên má của những con người mà trước đây mấy ngày thôi còn chìm trong nỗi sợ của sự chia cắt vĩnh viễn khỏi người thân bởi một sắc lệnh được người đứng đầu nước Mỹ - nơi họ đặt trọn niềm tin và hi vọng - ký ngày 27-1. Quyết định của thẩm phán James Robart đình chỉ tạm thời sắc lệnh cấm nhập cảnh đã mở ra cánh cửa hi vọng cho nhiều người từ 7 quốc gia bị nêu tên trước đó. Thông báo từ Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh nội địa Mỹ trước đó cũng đã khẳng định thủ tục đối với việc nhập cảnh vào Mỹ của những công dân thuộc 7 nước này, những người có thị thực hợp lệ vẫn sẽ tiến hành bình thường trong thời gian đợi phán quyết cuối cùng từ tòa án.