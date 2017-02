Trung Quốc ráo riết quân sự hóa Biển Đông

Mỹ và Trung Quốc sẽ xung đột? Đây là quan điểm của ông Steve Bannon, cố vấn an ninh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa được trao những quyền lực chưa từng có tiền lệ ở Nhà Trắng. Theo báo Independent, trên thực tế quan điểm này đã được ông Steve Bannon đưa ra trong một chương trình phát thanh từ năm ngoái. Tuy nhiên nó được nhắc lại trên các bản tin tức thời sự mới nhất khi ông Bannon trở thành cố vấn an ninh và chính thức được tân tổng thống Mỹ trao quyền lực. Theo đó, ông Bannon cho rằng trong vài năm tới, giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh vì Biển Đông. “Chúng ta sẽ tham chiến tại Biển Đông trong khoảng từ 5 đến 10 năm nữa? Không có gì nghi ngờ về điều đó. Họ đang tạo nên những bãi cạn và đặt các tên lửa ở đó” - ông Bannon nhận định. Về phía Bắc Kinh, tuần trước báo South China Morning Post của Hong Kong dẫn lời một quan chức quân đội cao cấp của Trung Quốc cho rằng một cuộc chiến tranh với Mỹ “không chỉ còn là khẩu hiệu” nữa mà trở thành một “thực tiễn đang diễn ra”. Ông này cũng lên tiếng kêu gọi quân đội Trung Quốc tăng cường điều động lực lượng tại các khu vực biển Hoa Đông và Biển Đông. Cuối tuần qua ông Steve Bannon, cựu chủ tịch trang tin theo đường lối cánh tả Breibart, đã được ông Trump bổ nhiệm một ghế trong Hội đồng an ninh quốc gia - một ủy ban vốn chỉ dành cho các quan chức cao cấp nhất trong chính quyền Mỹ, chuyên đảm trách về các vấn đề an ninh, đối ngoại. D.KIM THOA