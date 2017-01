​Biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cư của ông Trump tiếp diễn

Hàng ngàn người biểu tình phản đối lệnh trục xuất người tị nạn của tổng thống Donald Trump - Ảnh: AFP

AFP cho biết hàng ngàn người đã tập trung tại công viên Battery ở New York, diễu hành qua bến cảng từ tượng Nữ Thần Tự do - biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ về tự do và nhập cư trong ngày 29-1 trong khi hàng ngàn người biểu tình khác tràn về hướng Nhà Trắng.

Ngoài ra các cuộc biểu tình chống lệnh cấm nhập cư của tổng thống Donald Trump cũng tiếp tục diễn ra tại quảng trường Copley ở Boston cũng như tại các sân bay và thành phố trên toàn quốc như Los Angeles, Atlanta, Kansas, Baltimore, Denver và Seattle.

Tại New York, những người biểu tình giơ cao biểu ngữ "Phản đối" và "Chúng ta đều là người nhập cư" trong khi hô vang khẩu hiệu "Không thù ghét, không sợ hãi, người nhập cư được chào đón tại đây".

Trước đó, ông Trump đã ký sắc lệnh cấm người nhập cư đến Mỹ trong ít nhất 120 ngày, cấm người tị nạn Syria vô thời hạn và cấm các công dân từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen đến Mỹ trong vòng 90 ngày.

Trong khi ông Trump viện dẫn cuộc khủng bố ngày 11-9-2001 để biện minh cho hành động của mình, tổng thống Mỹ đã không cấm bất kỳ nước nào có những kẻ không tặc liên quan đến vụ tấn công đẫm máu trên là Ai Cập, Li-băng, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập.

Hàng ngàn du khách bị giữ lại tại các sân bay Mỹ, gây chia rẻ gia đình. Điển hình như lệnh cấm đã khiến một người cha không thể dự đám cưới của con trai hoặc một người bà không thể gặp những đứa cháu...

Các đồng minh của Mỹ tại châu Âu cũng lên tiếng chỉ trích lệnh cấm trên, gây báo động tại các quốc gia bị ảnh hưởng và làn sóng giận dữ từ đảng Dân chủ tại Mỹ cũng như sự khó chịu từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Downing Street dẫn lời thủ tướng Anh Theresa May ngày 29-1 cho biết bà không đồng ý với sắc lệnh của ông Trump và sẽ can thiệp nếu công dân Anh bị ảnh hưởng.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini cam kết EU sẽ "tiếp tục hỗ trợ, chào đón và chăm sóc cho những người nhập cư đã phải chạy trốn khỏi các cuộc chiến tranh".

Trong khi đó Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cáo buộc động thái của ông Trump là "một sự xúc phạm rõ ràng đối với thế giới Hồi giáo".

Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Berlin "hiện tại đang xem xét các hậu quả" của lệnh cấm đối với công dân Đức có quốc tịch kép và bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh của ông Trump.

Trong khi đó các thẩm phán tại New York, Massachusetts, Virginia và Washington đồng loạt ra phán quyết hạn chế sắc lệnh trục xuất người tị nạn của tổng thống Trump.

Tuy nhiên, ông Trump đã xuất hiện trên Twitter với giọng điệu không dao động, ra sức bảo vệ chính sách của ông khi phải đối mặt với sự giận dữ ngày càng leo thang trên toàn cầu và ngay tại nước Mỹ.

"Những người Công giáo tại Trung Đông đã bị hành quyết với số lượng lớn. Chúng ta không thể cho phép điều khủng khiếp này tiếp diễn!" - ông Trump đăng tải trên Twitter.

"Đất nước chúng ta cần các đường biên giới vững chắc và thắt chặt kiểm soát ngay bây giờ. Hãy nhìn những gì đang diễn ra tại châu Âu và trên cả thế giới - thật là một mớ hỗn độn!" - ông Trump nói thêm.

ANH THƯ