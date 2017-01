​Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận chịu thẩm vấn

Tổng thống Park Geun Hye - Ảnh: Reuters

Trả lời trên kênh truyền hình Internet TV tối 25-1, tổng thống Park cho biết đã đạt được thoả thuận để trả lời thẩm vấn của công tố đặc biệt phụ trách cuộc điều tra.

Bà Park chưa từng trả lời thẩm vấn tổ công tố độc lập, cũng như cơ quan công tố nhà nước, cơ quan cáo buộc bà phạm tội hình sự đồng đõa với người bạn thân Choi Soon Sil.

Các công tố viên đặc biệt trước đó cho biết bà Park nên trả lời thẩm vấn chậm nhất vào đầu 2-2017. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc điều tra các cáo buộc chống lại bà Park sẽ kết thúc vào cuối tháng 2, nhưng có thể được gia hạn 30 ngày nếu được phép của Thủ tướng Hwang Kyo Ahn - người đang tạm giữ quyền tổng thống.

Tòa án hiến pháp đang cân nhắc ủng hộ việc luận tội tổng thống Park sau khi Quốc hội thông qua kiến nghị luận tội bà ngày 9-12-2016. Toà có 180 ngày để ra phán quyết nhưng một thẩm phán của toà mới đây hối thúc toà ra phán quyết trước ngày 13-3, thời điểm hai trong số chín thẩm phán sẽ về hưu.

Bà Park Geun-hye bị nghi ngờ đã cho phép bà Choi Soon Sil can thiệp vào các công việc quan trọng của nhà nước và bị cáo buộc cấu kết với bà Choi Soon-sil tư lợi từ các quỹ do bà này đứng tên. Nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã đóng góp cho các quỹ này để đổi lại các ưu ái.

Nhiều quan chức cấp cao và cố vấn của tổng thống đã bị sa thải hoặc bắt giữ. Các tập đoàn lớn đang bị điều tra để làm rõ vụ việc.

Bà Park đến nay vẫn khẳng định những cáo buộc nhắm vào bà đều là dối trá và đã được dàn dựng từ trước.

TRẦN PHƯƠNG