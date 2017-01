​Biểu tình phản đối chính sách nhập cư của ông Trump

​TTO - Hàng ngàn người đã xuống đường tham gia cuộc biểu tình “khẩn cấp” ở New York tối 25-1, giờ địa phương, để phản đối chính sách hạn chế nhập cư và xây tường dọc biên giới Mexico của tân tổng thống Donald Trump.

Đám đông biểu tình ở thành phố New York - Ảnh: New York Daily

Theo New York Daily, hàng ngàn người đã tập trung tại Công viên quảng trường Washington ở Mahattan hô to các khẩu hiệu như “không ngăn cấm, không xây tường, đây là New York của chúng ta” hay “không căm ghét, không sợ hãi, người nhập cư được chào đón ở đây”.

Nhiều biểu ngữ cũng kêu gọi việc bảo vệ quyền lợi của người Hồi giáo cũng như tiếp tục tiếp nhận người tị nạn từ Syria và các quốc gia Hồi giáo khác đang chìm trong xung đột.

Cuộc biểu tình do các nhà hoạt động và chính trị gia thành phố New York tổ chức. “Tôi ở đây để góp tiếng nói phản đối” - người phát ngôn Hội đồng thành phố Melissa Mark-Viverito nói. New York có hơn ba triệu người nhập cư.

Trước đó, tân Tổng thống Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp, trong đó một sắc lệnh là yêu cầu khởi công xây dựng bức tường dài 3.200 km chạy dọc biên giới Mỹ-Mexico và một sắc lệnh cắt ngân sách liên bang dành cho các bang và thành phố không bắt hoặc bỏ tù người nhập cư cư trú trái phép, thường do người của đảng Dân chủ điều hành.

Dự kiến trong những ngày tới, Tổng thống Trump sẽ ban hành các sắc lệnh hành pháp hạn chế tiếp nhận người tị nạn và ngăn cản việc cấp thị thực cho những người đến từ các nước có đa số dân theo Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi, trong đó có Syria, Sudan, Somalia, Iraq, Iran, Libya và Yemen.

Động thái này cũng đẩy căng thẳng giữa Mỹ với Mexico leo thang khi cùng ngày 25-1 tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã chỉ trích quyết định trên và tuyên bố sẽ không trả tiền cho việc xây dựng bức tường này. Dù vậy, tổng thống Mexico sẽ không huỷ chuyến thăm Mỹ tuần sau.

Nữ diễn viên Jane FondaFonda tham gia cuộc biểu tình ở New York - Ảnh: Reuters

TRẦN PHƯƠNG