Còn bí mật nào về Đệ nhất phu nhân nước Mỹ

Tỉ phú Donald Trump và vợ, bà Melania đứng trò chuyện với ông bà Bill Clinton tại đám cưới của họ - Ảnh: Getty Images

Báo The Week của Anh đã liệt kê những điều ít biết về tân Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ.

1, Vợ thứ ba của ông Trump

Cựu người mẫu Melania Knauss bắt đầu hò hẹn với ông Donald Trump năm 1998. Tới năm 2005, bà kết hôn cùng ông và hai người sinh được một câu con trai là Barron vào năm sau đó.

Trước đó, vào những năm 1990, ông Trump đã kết hôn lần hai và chung sống được vài năm với bà Marla Maples, một ngôi sao truyền hình và cũng thuộc diện "nữ hoàng nhan sắc". Họ có với nhau cô con gái tên là Tiffany Trump.

Ông Trump và bà Maples đã hò hẹn với nhau trong thời gian ông Trump vẫn còn sống cùng bà vợ đầu tiên là bà Ivana Zelnickova, người Tiệp Khắc. Ông kết hôn với người vợ đầu năm 1977 và họ có 3 người con là Ivanka, Eric và Donald Trump Jr.

2, Từ chối cho ông Trump số điện thoai

Khi gặp nhau trong một bữa tiệc tại New York năm 1998, ông trùm bất động sản Donald Trump đã hỏi xin số điện thoại của của người đẹp Melania nhưng người phụ nữ trẻ đã từ chối.

Lúc đó, Melania 28 tuổi tới dự bữa tiệc theo lời mời của doanh nhân người Ý Paolo Zampolli - một người đã giúp cô gây dựng sự nghiệp người mẫu ở Mỹ.

Tại thời điểm đó, ông Trump đang nổi tiếng là một tay chơi có hạng. Bản thân ông cũng tới dự tiệc với một người phụ nữ khác, tuy nhiên ông vẫn tìm cách để trò chuyện với cô người mẫu xinh đẹp.

Melania đã biết tiếng của ngài tỉ phú, do đó khi bị hỏi xin số điện thoại, cô đã từ chối và hỏi xin ngược lại thông tin cá nhân của ông.

Chia sẻ với tạp chí GQ, bà Melania sau này kể: "Nếu tôi cho ông ấy số điện thoại của tôi, tôi sẽ chỉ là một trong những người phụ nữ mà ông ấy gọi thôi".

Và cô chờ xem liệu ông ấy sẽ đưa cho cô số điện thoại riêng hay số điện thoại làm việc để hiểu rõ hơn ý định của ông ấy. Cô nói: "Việc ông ấy đưa cho bạn số điện thoại nào sẽ nói lên rất nhiều điều về ông ấy".

Và dường như lúc đó ông Trump đã rất nghiêm túc nên đã đưa cho cô "tất cả những số điện thoại của ông ấy".

3, Bà Hillary Clinton từng dự đám cưới của họ

Vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton nằm trong số 350 khách mời dự đám cưới của tỉ phú Donald Trump và người mẫu Melania tại Palm Beach, bang Florida.

Theo GQ, tại đám cưới, cô dâu đã khoác lên người bộ váy cưới của Dior trị giá 100.000 USD với 1.500 viên pha lê.

4, Thông thạo 5 ngôn ngữ

Khả năng ngôn ngữ trời phú với việc nói thành thạo 5 thứ tiếng: Slovenia, tiếng Anh, Pháp, Serbia và Đức có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho bà Melania khi bước vào Nhà Tráng. Tuy nhiên cũng có người nói, chính vì bị ảnh hưởng giọng địa phương nên bà Melania ít phát biểu với đám đông.

Sinh trưởng ở Slovenia, bà Melania trở thành Đệ nhất phu nhân thứ hai của Mỹ sinh tại nước ngoài, sau bà Louisa Adams, người Anh, là vợ của Tổng thống thứ 6 John Quincy (1825-1829).

5, "Cầu nối" cho quan hệ Nga - Mỹ

Quốc gia nhỏ bé Slovenia với khoảng 2 triệu dân đang tin tưởng có thể làm trung gian kết nối giữa Mỹ và Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dù rất hiếm khi công du tới các nước phương Tây, nhưng đã tới thăm Slovenia 2 lần và giữa Nga và Slovenia có mối quan hệ rất tốt đẹp.

Thủ tướng Slovenia, ông Miro Cerar đã gọi điện chúc mừng bà Melania sau khi ông Trump đắc cử, hai người đã trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của quê hương. Sau đó bà Melania đã chuyển điện thoại cho chồng để ông Cera trực tiếp nói chuyện với ông Trump.

6, Các nhà thiết kế tranh may trang phục

Theo báo Daily Mail, nhiều nhà thiết kế thời trang danh tiếng, trong đó có Zac Posen, B Michael America, Tommy Hilfiger và Calvin Klein đều tỏ ra quan tâm tới việc thiết kế trang phục cho bà Melania trong ngày lễ nhậm chức của chồng.

7, Có người anh trai cùng cha khác mẹ

Trong quá trình chuẩn bị tư liệu viết về bà Melania, nhà báo Julia Iofffe của tờ GQ đã phát hiện thông tin chấn động: cha của bà Melania, ông Victor Knavs, có một người con trai riêng tên là Denis Cigelnjak.

Sau một vụ tranh tụng trước tòa, ông Knaves buộc phải đóng góp tiền nuôi con. Tuy nhiên ông chưa bao giờ liên lạc cũng như không thừa nhận sự tồn tại của người con này. Hiện tại, ở tuổi 50, ông Cigelnjak vẫn sống cùng gia đình ở Slovenia.

8, Đệ nhất phu nhân có ảnh khỏa thân

Ba năm trước khi gặp ông Trump, người mẫu Melania đã có ảnh khỏa thân trên một tờ nguyệt san dành cho đàn ông của Pháp. Bức ảnh đó sau đã đến tay báo New York Post.

Nhà nhiếp ảnh Jarl Ale de Basseville - người đã chụp các ảnh đó - cho rằng đó là những bức ảnh "đẹp và không khiêu dâm". Trong khi đó ông Donald Trump bình luận: "Tại châu Âu, các bức ảnh như thế này rất thời thượng và phổ biến".

9, Có tỉ lệ ủng hộ thấp nhất kể từ thời bà Hillary

Theo kết quả thăm dò dư luận của Washington Post/ABC News, bà Melania là vợ của một Tổng thống đắc cử có tỉ lệ dân chúng ủng hộ thấp nhất kể từ thời bà Hillary Clinton.

Người có tỉ lệ ủng hộ cao nhất là bà Barbara Bush, vợ tổng thống George H W Bush (Bush cha). Bà Michelle Obama cũng có tỉ lệ ủng hộ khá cao vào giai đoạn tương tự như thời điểm này của bà Melania trong năm 2012, khi ông Obama đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

10, Hơn 100.000 người New York muốn "tống khứ" Melania

Sau khi ông Trump đắc cử, bà Melania tuyên bố muốn ở lại New York để cho con trai Barron học hành xuyên suốt.

Như vậy người dân New York có thể mất khoảng 1 triệu USD mỗi ngày cho công tác bảo vệ an ninh cho bà Melania và con trai. Do đó, một đơn kiến nghị tập thể đã được phát động, yêu cầu bà rời khỏi thành phố. Cho tới nay lá đơn đã thu được hơn 135.000 chữ ký ủng hộ.

D. KIM THOA