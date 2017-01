Ông Modi cảnh báo nguy cơ an ninh châu Á - Thái Bình Dương

TTO - Tại hội nghị Đối thoại Raisina ở New Delhi, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo rằng chính những tham vọng quân sự gia tăng đang gây ra nguy cơ an ninh cho khu vực.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Ảnh: Reuters

Theo báo Times of India, mặc dù không đề cập trực tiếp tới Trung Quốc trong bài phát biểu của mình, và dùng ngôn ngữ ngoại giao để khéo léo truyền tải thông điệp, nhưng có thể thấy rõ Thủ tướng Ấn Độ muốn nói về các động thái phô trương sức mạnh trong khu vực của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Phát biểu trước các chính trị gia và giới lãnh đạo quân đội đến từ 65 quốc gia tại diễn đàn an ninh Đối thoại Raisina, ông Modi nhấn mạnh: "Tham vọng và sự kình địch gia tăng là những điểm căng thẳng nhìn chung có thể thấy rõ. Sự tăng cường đều đặn về sức mạnh quân sự, tài nguyên và sự giàu có ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã làm gia tăng các nguy cơ an ninh".

Ông Modi nêu ra các quan điểm này trong hội nghị Đối thoại Raisina thường niên lần thứ hai, một hội nghị tập trung về các vấn đề an ninh, địa chính trị tại New Delhi do Bộ ngoại giao Ấn Độ và Quỹ nghiên cứu Observer tổ chức tại thủ đô New Delhi.

Mặc dù rất nhiều trong số các quan khách tham dự Đối thoại Raisina là các cựu thủ tướng, nhưng trong đó cũng có cả các tướng lĩnh và quan chức đương nhiệm, trong đó có thể kể tới như tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, đô đốc Harry Harris.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi các nước thực hiện một cấu trúc an ninh dựa trên luật pháp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương với những tiêu chí "cởi mở, minh bạch, cân bằng" và "thúc đẩy đối thoại, hành xử theo thông lệ quốc tế và tôn trọng chủ quyền".

D. KIM THOA