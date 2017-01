Chứng khoán châu Á tăng nhẹ sau tín hiệu FED tăng lãi suất

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, đồng USD trong các phiên giao dịch gần đây đã giảm dần xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12-2016, sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump bày tỏ quan ngại về việc đồng USD trở nên mạnh hơn.

Các nhà đầu tư vẫn còn bất an trước ngày ông Trump chính thức nhậm chức (20-1), một số người dựa vào lý do này để rút một phần vốn.

Trong bài diễn văn trước Câu lạc bộ Thịnh vượng chung California ở thành phố San Francisco ngày 18-1, bà Yellen nhận định kéo dài thời gian tăng lãi suất quá lâu có thể gây rủi ro phát sinh “những bất ngờ không dễ chịu”. Bà Yellen cho rằng việc FED tăng dần lãi suất là “hợp tình hợp lý”.

Sau phát biểu đó, giá đồng USD đã nhích nhẹ sáng nay (19-1). Theo AFP, đồng USD tăng 15 so với đồng won của Hàn Quốc, 0,6% so với đồng đô la Úc và1,4% so với đô la Canada. Trong khi đó đồng ringgit của Malaysia giảm 0,2%, tương tự đồng rupiah của Indonesia.

“Đồng USD rõ ràng tăng sau phát ngôn của bà Yellen. Nhưng với lễ nhậm chức của ông Trump diễn ra vào ngày mai, các nhà đầu tư Nhật tạm thời vẫn giữ thái độ cẩn trọng” - ông Mitsuo Imaizumi, trưởng chiến lược gia tiền tệ của Daiwa Securities (Tokyo), giải thích.

Thị trường chứng khoán châu Á sáng nay cũng phản ứng tích cực với các tín hiệu từ Mỹ.

Theo AFP, chỉ số Nikkei ở Nhật tăng 0,9%, ở Sydney (Úc) tăng 0,2% nhưng ở Seoul giảm 0,2% và Hong Kong cũng mất 0,3% trong khi Thượng Hải bình ổn.

Trong khi thị trường trông đợi chính quyền mới của Mỹ sẽ đưa ra các chính sách kích cầu giúp nâng tăng trưởng, lạm phát và giữ lộ trình tăng lãi suất của FED, nhiều nhà đầu tư cũng lo về hậu quả tiềm tàng của tư tưởng bảo hộ của ông Trump.

Theo khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế học dự báo FED sẽ chưa có động thái nào trong cuộc họp diễn ra ngày hôm nay (19-1) tuần này.

M. TRUNG