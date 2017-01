Ông Obama giảm án cho Chelsea Manning, không tha Snowden

Án tù 35 năm của bà Chelsea Manning (ảnh) cho tới nay là án tù lâu nhất từng được áp dụng xử phạt cho người phạm tội tiết lộ bí mật quốc gia - Ảnh: Quân đội Mỹ

Theo báo New York Times, năm 2010, bà Chelsea Manning, một quân nhân chuyển giới là chuyên gia phân tích tình báo quân đội Mỹ đã tiết lộ các tài liệu mật liên quan tới hoạt động quân sự và ngoại giao của Mỹ trên toàn thế giới cho WikiLeaks, khiến trang web này bắt đầu có thanh thế kể từ sau lần đó.

Bà Chelsea Manning đã bị kết án 35 năm tù vì tội danh này. Đây được xem là án phạt nặng nhất được áp tại Mỹ cho một người phạm tội tiết lộ bí mật quốc gia. Cho tới trước thời điểm được tổng thống giảm án, bà Manning đã thụ án được gần 7 năm. Năm ngoái bà này đã hai lần tự tử mà không chết.

Quyết định giảm án tù của tổng thống với bà Manning giúp bà thoát khỏi một tương lai bất ổn khi là một phụ nữ chuyển giới bị giam tại nhà tù dành cho nam giới ở pháo đài Leavenworth, bang Kansas.

Với quyết định giảm án được Nhà Trắng công bố ngày 17-1, bà Manning sẽ được trả tự do ngày 17-5 năm nay, thay vì năm 2045 như mức án ban đầu của bà.

Quyết định giảm án của tổng thống Obama cũng gỡ cho Bộ Tư pháp một tình huống khó khăn khi phải hỗ trợ bà Chelsea Manning điều trị hỗ trợ sau chuyển giới, một khoản kinh phí không có trong dự trù.

Trong những ngày qua, Nhà Trắng đã phát đi những tín hiệu cho thấy ông Obama dành thời gian cân nhắc nhiều về việc ban một ân huệ cho bà Manning mà không phải cân nhắc về lá đơn xin ân xá của cựu nhân viên tình báo Edward J. Snowden, người bị buộc tội như bà Manning nhưng hiện vẫn đang sống lưu vong tại Nga.

Khi được hỏi về hai lá đơn xin ân xá này, ngày 13-1, người phát ngôn Nhà Trắng Joshua Earnest cho rằng, có sự "khác biệt rất rõ ràng" giữa vụ việc của bà Manning và vụ việc của ông Snowden. Ông Earnest nói, mặc dù hai tội lỗi là như nhau, nhưng vẫn có "một số khác biệt quan trọng".

Ông Earnest nói: "Bà Chelsea Manning là người đã trải qua quá trình xét xử của quân đội, đã bị xét xử, bị kết án và bị phạt tù vì tội lỗi của bà ấy, bà ấy cũng đã thừa nhận việc làm sai trái của mình. Ông Snowden đã chạy sang trú ẩn trong sự che chở của một kẻ thù, và đã tị nạn ở một đất nước mà gần đây có âm mưu tính toán làm phương hại tới niềm tin về nền dân chủ của chúng ta".

Cũng theo ông Earnest thì mặc dù những tài liệu do bà Manning tiết lộ cho WikiLeaks cũng đã "gây tổn hại cho an ninh quốc gia", nhưng những tài liệu do ông Snowden cung cấp còn "nghiêm trọng và nguy hiểm hơn nhiều".

D. KIM THOA