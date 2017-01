Châu Âu tiếp tục giá rét, LHQ lo người tị nạn chết cóng

Người dân đi trong tuyết rơi tại Ljubljana, Slovenia - Ảnh: Getty

BBC đưa tin tại Pháp, thời tiết xấu khiến nguồn cung cấp điện cho gần 350.000 hộ dân bị cắt tạm thời, trong khi cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng đã được phát ở khu vực bờ biển phía đông nước Anh.

Tại Đức, nhà chức trách cảnh báo sẽ có tuyết rơi dày hơn trong những ngày tới, nhất là ở khu vực phía đông, trong khi vùng Balkan và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chìm trong băng giá.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết thời tiết lạnh giá đã gây ra vô số vụ tai nạn giao thông và buộc các trường học đóng cửa, nhiều chuyến bay bị hủy. Cơ quan này cũng cũng cảnh báo tác động của thời tiết lạnh giá đối với người vô gia cư và người tị nạn, đặc biệt ở H Lạp và Serbia.

"Montenegro, Serbia, cộng hòa Macedonia và Bulgaria đang lạnh hơn nhiều so với bình thường, với nhiệt độ xuống tới -15 độ C trong năm ngày liên tiếp", WMO cho biết. "Ý, Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania cũng lạnh hơn 5-10 độ C so với thời gian này mọi năm".

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) nói rằng nhiều người di cư đã chết vì lạnh và kiệt sức tại Bulgaria. Ngày 13-1, họ cảnh báo chính phủ các nước châu Âu cần có nhiều biện pháp hơn nữa để giúp người tị nạn khỏi chết cóng thay vì đẩy họ khỏi biên giới và có hành động bạo lực với họ, theo Reuters. Cho đến nay, lạnh giá khắp châu Âu đã khiến hơn 73 người thiệt mạng. Hai người tị nạn tại Belgrade, Serbia kiếm gỗ về làm củi đốt sưởi ấm - Ảnh: AP Tuyết trắng xóa ở Nijmegen, phía đông Hà Lan hôm 13-1 - Ảnh: EPA Quán ăn ở Venice, Ý ế ẩm vì trời lạnh quá không ai muốn ra ngoài - Ảnh: Getty Một người đàn ông ở Nijmegen, Hà Lan dọn tuyết hôm 13-1 - Ảnh: EPA Một bé trai tị nạn chật vật đi trong tuyết ở Athens, Hi Lạp - Ảnh: Reuters Một người tị nạn ăn trong tuyết ở Belgrade khi nhiệt độ giảm xuống -15 độ C - Ảnh: AFP Một người tị nạn đứng ngoài trời lạnh giá ở Lesbos, Hi Lạp - Ảnh: AFP

TƯỜNG VY