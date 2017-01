Kịch tính màn đấu khẩu Donald Trump - CNN

Thừa nhận Nga can thiệp Tại cuộc họp báo, lần đầu tiên ông Trump thừa nhận Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong thời gian diễn ra bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, tổng thống đắc cử Mỹ thẳng thừng bác bỏ các báo cáo nói rằng Nga đã thu thập nhiều tài liệu cá nhân và tài chính gây hại cho ông, dẫn đến khả năng uy hiếp buộc ông Trump phải hành động theo, The New York Times cho biết. Ngay trước khi cuộc họp báo hiếm hoi này diễn ra, CNN và trang tin BuzzFeed đã gây sốc khi công bố một tập tài liệu cho rằng tin tặc Nga đã sở hữu những thông tin gây hại cho chiến dịch của ông Trump. Christopher Steel - 52 tuổi, tác giả của tập tài liệu 35 trang - đã trốn khỏi ngôi nhà của mình tại Surrey (Anh) hôm 11-1 sau khi biết rằng tên tuổi của mình bị công bố, theo The Telegraph. Ông Steel từng là điệp viên của tình báo Anh MI6, hiện là đồng sáng lập Orbis Business Intelligence, một công ty tình báo trụ sở ở London.