IS thánh chiến chống Taliban?

Nhóm IS được nói là đã tuyên chiến với Taliban ở Afghanistan - Ảnh: Foxnews

Hãng Sputnik (Nga) ngày 12-1 dẫn thông tin từ đài phát thanh địa phương Mashal cho biết cảnh sát trưởng tỉnh Helmand (miền nam Afghanistan), ông Nabi Jan Mullaheyla đã xác nhận thông tin trên.

Theo đó, cảnh sát đã nhận được tài liệu xác nhận sự tuyên chiến giữa hai nhóm khủng bố này. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết.

Xung đột giữa Taliban và IS liên tiếp xảy ra từ năm 2014. Theo The Newspapers - trang chuyên tổng hợp tin tức từ các tờ báo Nga, mâu thuẫn giữa hai nhóm nảy sinh và ngày càng sâu đậm chủ yếu do tranh chấp các đồn điền thuốc phiện và "chính sách nhân sự" của IS.

Thông tin này có vẻ trái ngược với Mỹ khi vào tháng 8-2016, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nói các nhóm khủng bố cực đoan đã ký thỏa thuận ngầm ngừng bắn và đang xích lại gần nhau.

M.ANH