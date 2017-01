Twitter bị kiện vì "giúp phát tán thông tin của IS"

TTO - Gia đình ba nạn nhân người Mỹ thiệt mạng trong các vụ tấn công do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện đã đâm đơn kiện mạng xã hội Twitter vì nơi đây giúp phát tán thông tin của IS.