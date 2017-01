Ông Trump đề cử con rể làm cố vấn cao cấp

Các nhân vật chủ chốt trong chính quyền mới Ông Donald Trump (bìa phải) phát biểu bên cạnh con gái Ivanka và con rể Jared Kushner trong một sự kiện của giai đoạn tranh cử tại Briarcliff Manor, New York, Mỹ ngày 7-6-2016 (ảnh tư liệu) - Ảnh: Reuters Ngoài phó tổng thống Mike Pence, hiện có 5 người đã được bổ nhiệm giữ cương vị cố vấn Nhà Trắng gồm: chánh văn phòng - ông Reince Priebus, trưởng chiến lược gia - ông Stephen Bannon, cố vấn an ninh quốc gia - ông Michael Flynn, cố vấn tổng thống - bà Kellyanne Conway. Vị trí cố vấn mới nhất là Jared Kushner. Về các vị trí trong nội các, ngoài hai vị trí còn khuyết là bộ trưởng nông nghiệp và bộ trưởng cựu chiến binh, các vị trí đã được ông Trump bổ nhiệm gồm: Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng quốc phòng James Mattis, Bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions, Bộ trưởng nội vụ Ryan Zinke, Bộ trưởng thương mại Willbur Ross, Bộ trưởng lao động Andrew Puzder, Bộ trưởng y tế và dịch vụ nhân sinh Tom Price, Bộ trưởng nhà ở và phát triển đô thị Ben Carson, Bộ trưởng giao thông Elaine Chao, Bộ trưởng năng lượng Rick Perry, Bộ trưởng giáo dục Betsy DeVos, Bộ trưởng an ninh nội địa John Kelly và Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley.