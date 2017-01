Hài hước ngày hội không mặc quần đi tàu điện trên thế giới

Người dân Berlin (Đức) tham gia sự kiện No Pants Subway Ride ngày 8-1 - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AP, sự kiện hàng năm có tên gọi No Pants Subway Ride là sáng kiến của tổ chức nghệ thuật hài Improv Everywhere, bắt đầu tại New York năm 2002 và đến nay đã thu hút được người tham gia ở hơn 60 thành phố trên thế giới.

Năm nay, sự kiện tổ chức vào ngày 8-1 nhận được sự hưởng ứng tại nhiều thành phố lớn như, London, Boston, Berlin, Prague, Warsaw, và tất nhiên là không thể thiếu New York.

“Chúng tôi muốn cho người dân New York một lý do để ngẩng lên nhìn, thay vì cứ cắm cúi đọc báo, bấm điện thoại, và được trải nghiệm một điều gì đó khác lạ so với những điều họ thường làm”, anh Jesse Good, một thành viên ban tổ chức, chia sẻ với AP.

Trong sự kiện, người tham gia được yêu cầu phải đi lên tàu điện ngầm, ứng xử như bình thường và được giao cho một địa điểm nào đó để… cởi quần dài của mình ra.

Người tham gia cởi quần dài trên một chuyến tàu điện ở New York ngày 8-1 - Ảnh: AFP

Họ cũng phải luôn giữ bộ mặt nghiêm nghị và trả lời nghiêm túc những câu hỏi của hành khách đi cùng.

“Những người không hiểu chúng tôi đang làm gì sẽ nhìn như thể chúng tôi đang làm điều gì bậy bạ”, anh Peter Saez, một người từng tham gia sự kiện này 3 lần, chia sẻ. “Chỉ là cho vui thôi mà, một chuyến đi thật vui, vậy thôi”.

Trong khi đó, cô Toni Carter vui vẻ đùa rằng mình đang “biểu diễn nghệ thuật” để giúp thành phố New York được thư giãn.

“Vui mà, sao không tham gia chứ”, Angela Bancilhon, một du khách người Úc đi cùng chồng và 2 con trai ở New York phấn khởi.

Một cô gái tham gia No Pants Subway Ride ở New York - Ảnh: AFP

Thậm chí, cô Janice Sinclaire ở Toronto (Canada) tham gia vì muốn có một sinh nhật thật đáng nhớ, và đây là việc nằm trong "bucket list", những điều mà cô phải thực hiện trước khi chết.

Năm nay, người tham gia ở Philadelphia (Mỹ) còn được kêu gọi cời quần áo của họ ra và đóng góp cho quỹ từ thiện địa phương.

Một số hình ảnh về No Pants Subway Ride 2017 trên thế giới ngày 8-1:

Ở Warsaw, Ba Lan - Ảnh: AP

Ở Prague, Cộng hòa Czech - Ảnh: AP

Ở Boston, Mỹ - Ảnh: AP

Ở Toronto, Canada - Ảnh: Toronto Star

Ở Berlin, Đức - Ảnh: AP

Ở Berlin, Đức - Ảnh: AP

Ở London, Anh - Ảnh: AFP

NGỌC ĐÔNG