Đánh bom, đọ súng bên ngoài tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ

Một chiếc xe bốc cháy sau vụ nổ - Ảnh: twitter Izmir là thành phố lớn thứ ba tại Thổ Nhĩ Kỳ, nằm bên biển Aegean và là điểm đến của nhiều du khách. Trong thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp hứng chịu các đợt tấn công khủng bố của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS và Đảng lao động người Kurd (PKK). Mới nhất, IS đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ xả súng trong hộp đêm ở thành phố Istanbul vào đêm giao thừa, làm 35 người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra chưa đầy một tuần sau khi một đối tượng khủng bố xả súng tại một hộp đêm ở thành phố Istanbul làm 39 người thiệt mạng. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công. Hôm 4-1, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ 20 nghi can IS tại thành phố Izmir liên quan đến vụ xả súng Istanbul. Theo Reuters, các nghi can là người gốc Phi và Trung Á. Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với các mối đe dọa an ninh ngày càng lớn. Hàng loạt vụ đánh bom diễn ra ở nước này trong 18 tháng qua, trong đó IS nhận trách nhiệm nhiều vụ.