Tàu Titanic bị đắm vì hỏa hoạn?

Hơn 1.500 hành khách đã thiệt mạng trong thảm họa tàu Titanic - Ảnh: Getty Images

Theo báo Independent (Anh), theo các chuyên gia nghiên cứu về thảm kịch này, nguyên nhân chính khiến tàu Titanic bị đắm rất có thể là do một vụ hỏa hoạn rất lớn xảy ra trên tàu trước khi nó đâm vào một tảng băng trôi ở Bắc Đại Tây Dương.

Tháng 4-1912, hơn 1.500 hành khách đã thiệt mạng khi tàu Titanic bị đắm trên hành trình từ Southampton, bờ nam nước Anh đi New York (Mỹ).

Mặc dù lâu nay người ta vẫn nói nguyên nhân thảm kịch là do tàu đâm phải một tảng băng. Tuy nhiên từ những dấu vết còn lại trên thân tàu phát sinh từ một vụ cháy, các nhà nghiên cứu cho rằng đó mới là nguyên nhân khiến tàu bị đắm.

Thực ra trước đây các chuyên gia từng thừa nhận giả thuyết về một vụ cháy trên tàu. Nhưng phân tích mới nhất từ những bức ảnh hiếm thấy đã khiến các nhà nghiên cứu cho rằng hỏa hoạn mới là nguyên nhân chính dẫn tới số phận kinh hoàng của Titanic.

Nhà báo Senan Molony, người đã dành ra hơn 30 năm để nghiên cứu vụ đắm tàu Titanic, đã nghiên cứu những bức ảnh do các kỹ sư điện của con tàu này chụp trước khi nó rời khu đóng tàu ở Belfast.

Ông Maloney cho biết đã xác minh được các vết đen dài 9 mét dọc theo phần bên tay phải phía trước của thân tàu, ngay phía sau phần vỏ tàu bị tảng băng đâm thủng.

Ông giải thích: "Chúng tôi quan sát chính xác khu vực tảng băng đâm vào, và thấy có một độ yếu đi hay bị hư hại ở đúng vị trí đó, ngay từ trước khi con tàu này rời Belfast".

Các chuyên gia khẳng định những dấu vết đó rất có thể đã phát sinh từ một đám cháy tại một khu vực ở phía sau một trong những phòng nồi hơi của tàu.

Một nhóm 12 người đã cố gắng dập tắt đám cháy, nhưng nó lớn quá nên không kiểm soát được, nhiệt độ tăng lên tới 1.000 độ C.

Sau đó khi chiếc tàu Titanic lao vào tảng băng, lớp vỏ thép của thân tàu lúc này đã bị giòn yếu và không chịu nổi va chạm đó, dẫn tới việc vỏ tàu bị vỡ toạc. Các nhân viên trên tàu đều nhận được chỉ đạo nghiêm khắc của ông Bruce Ismay, chủ tịch công ty đóng chiếc tàu Titanic, không được đề cập tới sự cố hỏa hoạn này với bất cứ ai trong số 2.500 hành khách.

Trình bày nghiên cứu của mình trong một bộ phim tài liệu "Titanic: The New Evidence" (Titanic: bằng chứng mới) phát trên kênh Channel 4 trong ngày đầu năm mới, ông Maloney cho biết tàu Titanic cũng đã được neo ngược vị trí ở Southampton để hành khách không nhìn thấy những hư hại bên phía tàu bị ảnh hưởng do vụ cháy.

Chuyên gia này cũng nói: "Vụ hỏa hoạn đã được biết, nhưng đã bị che đậy. Đáng lẽ con tàu đó không bao giờ được đưa ra biển".

D. KIM THOA