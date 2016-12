Đại sứ Hi Lạp tại Brazil bị người tình của vợ giết chết

TTO - Các quan chức Brazil ngày 30-12 cho biết đại sứ Hi Lạp tại Brazil đã bị vợ và người tình, là một sĩ quan cảnh sát giết chết và đốt thi thể trong ôtô.

Chiếc xe cháy đen cùng thi thể đại sứ Hi Lạp tại Brazil Kyriakos Amiridis được tìm thấy dưới gầm cầu - Ảnh: AFP

Evaristo Pontes, người đứng đầu đơn vị tội phạm giết người TP Rio de Janeiro, thông tin trong một cuộc họp báo rằng đại sứ Kyriakos Amiridis (59 tuổi) đã bị giết hôm 26-12 bởi cảnh sát Sergio Gomez Moreira.

AFP cho biết thi thể cháy đen của ông Amiridis đã được phát hiện trong chiếc xe thuê của ông tại Rio hôm 29-12, một ngày sau khi vợ ông thông báo ông mất tích.

Cảnh sát cho biết bà Francoise De Souza Oliveira (40 tuổi) và cảnh sát Moreira (29 tuổi) thừa nhận có quan hệ tình cảm với nhau. Moreira cũng đã thú nhận việc giết ông Amiridis.

Hiện cảnh sát đã giam giữ bà Oliveira, ông Moreira cùng người em họ Eduardo Tedeschi (24 tuổi) của Moreira do nghi ngờ người này cũng có can dự vào âm mưu giết đại sứ Hi Lạp.

Theo lời ông Pontes, bà Oliveira phủ nhận có tham gia vào vụ giết chồng nhưng thừa nhận có biết về tội ác này.

Cảnh sát cho biết ông Amiridis bị giết khi đang cùng gia đình đi nghỉ ở bắc Rio de Janeiro. Theo lịch trình họ sẽ nghỉ lễ từ ngày 21-12 đến 8-1 và bay về thủ đô Brasilia vào ngày 9-1.

Ban đầu vợ ông Amiridis nói với cảnh sát rằng ông đã lấy xe thuê rời khỏi căn hộ họ ở tại Rio và không quay trở lại.

Tuy nhiên lời khai của bà Oliveira có nhiều mâu thuẫn. Sau khi phát hiện thi thể cháy đen của đại sứ Amiridis dưới một cây cầu, cảnh sát đã trở lại thẩm vấn bà Oliveira thêm lần nữa và cũng bắt giữ cảnh sát Moreira.

Đại sứ Hi Lạp tại Brazil Kyriakos Amiridis - Ảnh: AFP

Các nhà điều tra hàng đầu Brazil cho biết họ đã phát hiện vết máu trên ghế sofa trong căn hộ ông Amiridis và bà Oliveira ở. Họ tin rằng ông Amiridis bị giết chết tại đây trước khi bị di chuyển vào xe và lái đến nơi cảnh sát đã phát hiện ra ông.

Ông Pontes cho biết bà Oliveira đã đưa Tedeschi 25.000 USD để giúp giết chồng. Ông Pontes mô tả vụ giết người là "một bi kịch và là một hành động hèn nhát".

Trong khi đó nghi phạm Moreira thừa nhận đã có một cuộc ẩu đả với ông Amiridis sau khi nghe bà Oliveira nói về việc đại sứ có những hành động bạo lực với bà. Hai người giằng co và Moreira đã bóp cổ đại sứ Hi Lạp để tự vệ.

Cảnh sát Brazil đã thẩm vấn cả 3 nghi can và sẽ giam giữ 3 người này thêm 30 ngày để phục vụ điều tra. Em họ của Moreira đã thừa nhận khiêng thi thể của đại sứ Amiridis vào xe.

Trước đây, như Reuters đưa tin, ông Amiridis từng làm việc tại lãnh sự quán Hi Lạp ở Rio giai đoạn 2001 - 2004 và gặp bà Oliveira. Ông Amiridis chỉ vừa mới quay lại nhậm chức đại sứ Hi Lạp tại Brazil vào đầu năm 2016.

Cặp vợ chồng này đã sống với nhau 15 năm và có một đứa con gái 10 tuổi.

Chính quyền Athens cho biết một đội cảnh sát Hi Lạp trong ngày 30-12 đã bay đến Brazil để tham gia điều tra trong khi đại sứ Hi Lạp tại Argentina đang trên đường đến thủ đô Brasilia.

ANH THƯ