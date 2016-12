Khủng bố Berlin: còn nhiều câu hỏi về hung thủ

Cảnh sát Ý công bố một bức ảnh cho thấy nghi phạm Amri đang rời ga trung tâm Milan lúc 0g58 ngày 23-12 - Ảnh: Italian Police

Trước báo cáo này, nhiều người đã ca ngợi ông Lukasz Urban là một anh hùng khi cho rằng ông bị đâm, bị bắn trong lúc giằng co với tên khủng bố để ngăn cản tên này cướp xe. Tuy nhiên bác sĩ pháp y của Đức đã loại trừ khả năng ông Urban còn ý thức khi tấn bi kịch xảy ra.

Tờ Bild của Đức cho biết kết luận của bản khám nghiệm tử thi công bố ngày 27-12 cho thấy ông Urban đã bị bắn vào đầu trong khoảng thời gian từ 16g30 đến 17g30 ngày 19-12 theo giờ địa phương (22g30 đến 23g30 cùng ngày theo giờ Việt Nam) và mất rất nhiều máu.

Ông chủ và người thân của tài xế Urban cho biết họ mất liên lạc với ông vào khoảng 16g.

Cuộc tấn công vào chợ tại Breitscheidplatz ở Berlin xảy ra vào 22g đêm hôm đó. Tờ Bild cho biết ông Urban có thể còn sống vào thời điểm đó nhưng chắc chắn ông không còn khả năng để giành lại tay lái.

Dù vậy, một lá thư thỉnh cầu kêu gọi trao thưởng cho ông Urban vì hành động anh hùng đã thu hút được khoảng 38.000 chữ ký trong ngày 27-12.

Các nhà điều tra Đức đang cố gắng tìm hiểu xem liệu Amri có nhận hỗ trợ từ đồng phạm nào hay không sau khi hắn đi xe lửa đến nhà ga Lyon Part-Dieu của Pháp rồi lên một chuyến tàu khác đi qua Chambery để đến Milan.

Cảnh quay từ máy quay an ninh tại sân ga cho thấy Amri đã đi một mình.

Giới chức trách vẫn không rõ cách thức Amri đã chạy trốn từ Berlin sang Pháp mà không bị cảnh sát phát hiện. Họ đã phát hiện vé xe lửa mua bằng tiền mặt trong ba lô của nghi phạm này.

Cảnh sát đã công bố một bức ảnh của Amri khi hắn rời nhà ga trung tâm Milan. Khoảng 3 giờ sau đó, hai cảnh sát đã chặn hắn lại để kiểm tra ở khu vực ngoại ô Milan. Hai nhân viên cảnh sát đã bắn hạ Amri khi hắn rút súng tấn công trước khiến một trong hai cảnh sát đã bị thương ở vai.

Theo báo cáo của cảnh sát, khi bị bắn hạ rạng sáng ngày 23-12, Amri chỉ mang theo khoảng 150 euro và không mang theo thức ăn hay quần áo trong ba lô. Cảnh sát Ý đang điều tra xem liệu Amri có liên lạc với ai ở nước này để nhờ hỗ trợ hay không.

Cảnh sát cũng đưa ra giả thuyết cho rằng Amri đang muốn đón xe buýt đến bán đảo Balkan hoặc miền nam nước Ý.

Ý cũng đã tăng cường an ninh vì đã giết một tay súng thánh chiến của IS và lo ngại IS sẽ có hành động để trả thù. "Đây là lần đầu tiên một kẻ khủng bố bị giết tại Ý. Chúng ta phải cẩn thận và thực hiện mọi phương pháp tự vệ cần thiết" - ông Maurizio Vallone, quan chức cấp cao tại Bộ An ninh Cộng đồng Ý, cảnh báo.

Trong khi đó chính quyền Tunisia, quê hương của tay khủng bố Amri, đã bắt giữ 3 người, bao gồm một người cháu trai từng liên lạc với Amri thông qua ứng dụng Telegram.

ANH THƯ