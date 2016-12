​Nhìn lại năm 2016 qua những bức ảnh

Một khu trại tại Khaldiya, Iraq dành cho những người phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh ở Iraq. Hàng chục ngàn dân thường đã phải di tản do các cuộc chiến của quân đội chính phủ giành lại những phần lãnh thổ bị IS chiếm đóng - Ảnh: New York Times