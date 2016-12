Mùa Giáng sinh bất an

Cảnh sát Úc phá âm mưu khủng bố dịp Giáng sinh Ngày 23-12, cảnh sát Úc thông báo đã triệt phá thành công âm mưu tấn công khủng bố bằng bom nhằm vào các địa điểm quen thuộc tại thành phố Melbourne trong ngày Giáng sinh năm nay. Theo nhà chức trách, đó là một mưu đồ khủng bố có sự kích động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Theo Reuters, đã có sáu nghi phạm là đàn ông và một nghi phạm là nữ bị bắt giữ. Tất cả đều là công dân Úc ở độ tuổi 20. Họ bị bắt trong chiến dịch vây ráp các ngôi nhà tại vùng ngoại ô thành phố lớn thứ hai của Úc với sự tham gia của 400 cảnh sát và lực lượng địa phương. Cảnh sát đã buộc tội Abdul Maharani, một trong số các nghi phạm bị bắt, và dự kiến sẽ buộc tội ít nhất ba nghi phạm khác. Hai trong số những nghi phạm bị bắt, trong đó có một phụ nữ, đã được thả mà không bị buộc tội. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull thông tin với báo giới rằng vụ tấn công do nhóm khủng bố lên kế hoạch này là một “mưu đồ khủng bố của lực lượng Hồi giáo”, và là “một trong những âm mưu tấn công lớn nhất đã bị triệt phá trong nhiều năm qua” tại Úc. Theo cảnh sát trưởng bang Victoria Graham Ashton, âm mưu tấn công do IS kích động và các nghi phạm đã bị lực lượng chức năng theo dõi sát sao trong suốt hai tuần. Một trong những nghi phạm lên kế hoạch tấn công là người Úc sinh tại Ai Cập, những tên khác sinh tại Úc nhưng có gốc gác Libăng. D.KIM THOA