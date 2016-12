Đức truy nã nghi can gốc Tunisia trên toàn châu Âu

TTO - Các nhà chức trách Đức phát động cuộc truy bắt một người bị bác đơn xin tị nạn trên toàn châu Âu trong ngày 21-12 do nghi ngờ người này liên quan đến vụ khủng bố bằng xe tải tại một khu chợ Giáng sinh ở Berlin.

Cảnh sát đang truy lùng nghi can người gốc Tunisia Anis Amri vì nghi ngờ y liên quan đến vụ tông xe vào đám đông tại một chợ Giáng sinh ở Berlin - Ảnh: Reuters

AFP cho biết nghi can Anis Amri (24 tuổi), quốc tịch Tunisia, từng bị điều tra vì lên kế hoạch cho một vụ cướp vũ trang nhưng các nhà chức trách Đức ngưng việc giám sát nghi can này do thiếu chứng cứ.

Giám đốc sở Nội vụ Bắc Rhine-Westphalia là Ralf Jaeger xác nhận rằng gần đây cảnh sát chống khủng bố cũng có chú ý đến Amri. "Các cơ quan an ninh đã trao đổi thông tin họ phát hiện được về người này với Trung tâm Chống khủng bố chung hồi tháng 11 năm 2016" - ông Jaeger cho biết.

Một ghi chú của cảnh sát cũng lưu ý rằng Amri sử dụng đến 6 bí danh khác nhau khi từng nhiều lần cố gắng xâm nhập vào Ai Cập hoặc Li-băng.

Các nhà chức trách Đức đã quyết định trục xuất Amri hồi tháng 6 nhưng bị hoãn do việc xử lý giấy tờ chậm trễ của Tunisia.

Lệnh bắt giữ nghi can Amri được ban hành sau khi cảnh sát tìm thấy giấy tờ cư trú của y trong buồng lái của chiếc xe tải gây ra vụ thảm sát khiến 12 người thiệt mạng ở Berlin.

BBC cho biết trước khi đến Đức, Amri từng ở tù 4 năm vì tội cố ý gây hỏa hoạn cho một trường học tại Ý và phải đối mặt với một án tù vắng mặt ở Tunisia.

Các nhà chức trách Đức treo phần thưởng 104.000 USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Amri.

Báo cáo điều tra mới nhất cho thấy Amri có thể đã bị thương trong một cuộc chiến giành quyền kiểm soát xe với người tài xế lái chiếc xe tải gây án.

Amri đã giết Công dân Ba Lan Lukasz Urban này bằng dao và súng trước khi lái xe tông vào đám đông đang đi bộ tại khu chợ Giáng sinh ở Berlin.

Anh trai của nghi can là Abdelkader Amri nói với hãng AFP rằng ông không thể tin vào mắt mình khi ông thấy khuôn mặt của em trai trên phương tiện truyền thông.

"Tôi bị sốc và không thể tin nổi là nó đã gây ra tội ác này. Nếu nó có tội, nó đáng bị lên án" - Abdelkader Amri chia sẻ.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công nhưng không đưa ra bằng chứng nào về vụ việc.

