​Những câu chuyện lay động lòng người năm 2016

Cậu bé Campbell Remess, 12 tuổi, ngụ TP Hobart, Úc tự học may thú nhồi bông và dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để may thú nhồi bông cho trẻ em bị bệnh đang được điều trị ở bệnh viện địa phương. Tính đến tháng 11 vừa qua, cậu bé đã may được hơn 800 con thú nhồi bông tặng các bệnh nhi.