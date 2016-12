Ô nhiễm không khí, Trung Quốc hủy hàng trăm chuyến bay

TTO - Số lượng bệnh nhân có vấn đề về hô hấp nhập viện ở Trung Quốc tăng vọt trong ngày 19-12. Nhiều con đường cao tốc bị phong tỏa, hàng trăm chuyến bay bị hoãn hoặc hủy do ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng, theo AFP.

Ô nhiễm không khí đe dọa sức khỏe người dân ở nhiều thành phố của Trung Quốc - Ảnh: AFP

Tân Hoa xã cho biết từ ngày 16-12, ít nhất 23 thành phố của Trung Quốc đã ban hành cảnh báo đỏ - mức cảnh báo cao nhất về ô nhiễm không khí.

Các nhà chức trách đã tiến hành một loạt biện pháp khẩn cấp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tình hình khói bụi ô nhiễm đang phủ kín gần 1/9 diện tích cả nước.

Tại thủ phủ tỉnh Hà Bắc là Thạch Gia Trang, chỉ số chất lượng không khí (PM 2.5) lên tới 701 vào buổi trưa. Trong khi đó tại thành phố cảng Thiên Tân, PM 2.5 ở mức trên 400 vào sáng 19-12, buộc các nhà chức trách đóng cửa gần hết các tuyến đường cao tốc ra vào thành phố.

Hơn 240 chuyến bay đi và đến thành phố này cũng đã bị hoãn hoặc hủy. Tờ People Daily cho biết nhiều bệnh viện lớn của Thiên Tân đã đón nhận số lượng tăng vọt các bệnh nhân có vấn đề về hô hấp.

Vào sáng 19-12, chỉ số PM 2.5 của Bắc Kinh vào khoảng 200. Chỉ số này khá thấp so với nhiều địa phương khác nhưng vẫn cao gấp 8 lần so với chỉ số an toàn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết chỉ số thấp như vậy chỉ là tạm thời và dự đoán PM 2.5 tại thủ đô sẽ cao lên vào tối 19 và cả ngày 20-12.

Mức cảnh báo đỏ là mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo màu sắc 4 cấp của Trung Quốc. Khói bụi ô nhiễm tại Trung Quốc đặc biệt tăng nặng vào mùa đông vì nhu cầu đốt than để sưởi ấm và cung cấp điện năng của người dân.

Cơ quan môi trường Trung Quốc cũng đã yêu cầu các nhà máy và khu công nghiệp tạm đóng cửa, khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, hạn chế lưu thông trên đường phố.

ANH THƯ