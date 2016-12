Venezuela bắt hơn 300 người trong khủng hoảng đổi tiền

TTO - Lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 300 người trong các cuộc biểu tình và cướp bóc xảy ra sau quyết định dừng lưu thông đồng tiền mệnh giá lớn nhất nước này.

Lực lượng vệ binh quốc gia Venezuela xung đột với người biểu tình ở La Fria, Venezuela ngày 17-12-2016 - Ảnh: Reutes

Theo hãng tin Reuters, ngày 18-12 tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, công bố thông tin về số trường hợp bị bắt giữ này.

Những đối tượng bị lực lượng an ninh tạm giữ có cả các thủ lĩnh và thành viên của hai đảng đối lập Popular Will và Justice First. Ông Maduro cáo buộc họ đã nghe theo những chỉ dẫn, xúi giục của Mỹ để kích động tình hình hỗn loạn trong nước.

Phát biểu trên đài truyền hình, tổng thống Venezuela nói: "Đừng có tới đây rồi bảo tôi rằng họ là các tù nhân chính trị… Họ là hai đảng phái của "những người nước ngoài" tại Venezuela". Ông Maduro cũng buộc tội tổng thống Mỹ Barack Obama đã muốn bố trí một cuộc đảo chính chống lại Venezuela trước khi mãn nhiệm.

Thống đốc bang Bolivar cho biết tại đây đã bắt giữ 262 trường hợp liên quan tới các vụ cướp bóc ở cửa hàng lương thực và các phòng thí nghiệm khoa học. Một nhóm doanh nghiệp địa phương cho biết 350 doanh nghiệp đã bị cướp phá ở Ciudad Bolivar, trong đó 90% là các doanh nghiệp cung cấp lương thực.

Người dân xách những món đồ lấy được từ một khu bán sỉ thực phẩm sau khi nó bị đột nhập tại La Fria, Venezuela ngày 17-12-2016 - Ảnh: Reuters

Trước đó, sau hai ngày hỗn loạn vì quyết định thu hồi tờ bạc 100 bolivar, ngày 17-12 tổng thống Venezuela cho biết việc đổi tiền mới sẽ được hoãn lại cho tới ngày 2-1 năm 2017.

Các tờ bạc 100 bolivar (tương đương 4 cent tiền Mỹ trên thị trường chợ đen) đáng lẽ sẽ chính thức dừng lưu thông kể từ ngày thứ năm tuần qua (15-12), nhưng ông Maduro cho biết người dân có thể tiếp tục sử dụng chúng tới ngày 2-1.

Động thái này phần nào đã giúp ngăn chặn bớt tình trạng bạo lực, tuy nhiên tiếp tục có những thông tin cho biết tới ngày chủ nhật (18-12) vẫn có thêm các vụ cướp bóc ở vùng Ciudad Bolivar thuộc miền nam Venezuela.

Trong khi đó, suốt từ những cánh rừng ở miền nam cho tới vùng cao nguyên ở miền tây Venezuela, các nhóm biểu tình hàng trăm người đã đốt những tờ bolivar, nguyền rủa ông Maduro và kêu than về tình trạng khan hiếm lương thực, thuốc men.

Các vụ cướp bóc tệ hại nhất xảy ra trong hai ngày thứ sáu (16-12) và thứ bảy (17-12), nhất là ở El callao và Ciudad Bolivar thuộc bang miền nam Bolivar. Cảnh sát đã phải dùng súng hơi cay để kiểm soát đám đông tại một số khu vực.

Trong khi đó tại thị trấn miền nam El Callao, một cậu bé 14 tuổi đã bị bắn chết trong lúc xông vào cướp phá ngày 16-12 theo như xác nhận của chính quyền địa phương. Một nghị sĩ đảng đối lập nói có tới 3 trường hợp thiệt mạng chứ không phải một.

Nhiều người dân Venezuela rơi vào cảnh không có tiền chi trả cho lương thực, khí đốt và cũng không thể chuẩn bị gì cho lễ Giáng Sinh đang cận kề.

Khoảng 40% người dân Venezueal không có tài khoản ngân hàng, do đó họ không thể sử dụng các giao dịch điện tử để thay thế cho tiền mặt.

D. KIM THOA