Khởi động 'Tầm nhìn xuyên thế kỷ' 2017

3 đợt thi cá nhân Thí sinh truy cập vào tuoitre.vn hoặc trang tin điện tử Thành đoàn (www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn), Hội Sinh viên TP (www.hoisinhvientphcm.com) hoặc các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn để đăng ký tham dự với 3 đợt thi. - Đợt 1: 8h ngày 16-4 đến 24h ngày 17-4 (bảng A); 8h ngày 16-4 đến 24h ngày 18-4 (bảng B và C) - Đợt 2: 8h ngày 22-4 đến 24h ngày 23-4 (bảng A); 8h ngày 22-4 đến 24h ngày 25-4 (bảng B và C) - Đợt 3: 8h ngày 6-5 đến 24h ngày 7-5 (bảng A); 8h ngày 6-5 đến 24h ngày 8-5 (bảng B và C)