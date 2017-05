​Bổ sung dinh dưỡng trước và sau khi hiến máu

Nên và không nên trước khi hiến máu

Đêm hôm trước ngày hiến máu, người hiến máu nên đi ngủ sớm, tránh thức quá khuya và không uống đồ uống có cồn như bia, rượu...

Ngoài ra, nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất sắt trong suốt hai tuần trước khi tham gia hiến máu tình nguyện, như: thịt đỏ, cá, sữa, đậu, nho, ngũ cốc nguyên hạt, cải bó xôi, cốm dẹp, dưa hấu...

Bên cạnh đó, để tăng khả năng hấp thu chất sắt vốn là thành phần quan trọng tạo nên máu, nên tăng cường thực phẩm giàu vitamin C. Vitamin C có nhiều trong trái cây họ cam quýt, đu đủ, ổi, dâu tây, cà chua, cà rốt, súp lơ, bắp cải...

Bổ sung thêm nước vào ban đêm và buổi sáng trước khi hiến máu, nên uống ít nhất 8 ly nước (nước lọc và nước ép trái cây) nhưng phải tránh uống các loại thức uống có gas. Tránh ăn thực phẩm giàu chất béo (đồ chiên, gà rán, khoai tây chiên...) và giàu đạm (tôm, cua, trứng, thịt nạc, cá...) trong vòng 24 giờ trước khi hiến máu. Vì thức ăn nhiều dầu mỡ có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm máu (chất béo trong máu cao sẽ gây cản trở việc phát hiện các bệnh truyền nhiễm trong máu); thức ăn giàu đạm có thể làm xuất hiện chất gây dị ứng trong máu. Cần lưu ý không được sử dụng aspirin trong vòng 2 ngày trước khi hiến máu.

Buổi sáng đi hiến máu không được bỏ bữa sáng, vì ăn trước khi hiến máu sẽ giúp ổn định lượng đường trong máu, nhờ vậy sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi hiến máu. Nên dùng thức ăn thanh đạm như cháo, bánh bao, bánh mì...

Bổ sung dinh dưỡng sau khi hiến máu

Sau khi hiến máu, cần uống nhiều nước trong vòng 24 - 48 giờ, vì nó giúp bù đắp một lượng chất lỏng vừa mất đi và cũng giúp ngăn ngừa bị tụt huyết áp. Bên cạnh đó, nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất sắt, protein, acid folic và vitamin B12 vì chúng là những nguyên liệu chính cho quá trình tạo máu. Cơ thể sớm hấp thu được những chất này, sẽ đạt mục tiêu bổ máu nhanh chóng.

Một số loại nước uống giàu dinh dưỡng có thể bổ sung sau khi hiến máu là nước mía và nước ép củ cải đường (giàu hàm lượng sắt); sữa (giàu các loại vitamin, đặc biệt là vitamin B12); nước cam và nước ép dưa hấu (giàu vitamin C, acid folic); nước ép quả lựu (giàu sắt, khoáng chất và vitamin C)...

Những loại thực phẩm bổ máu có thể bổ sung như thịt bò (có rất nhiều dưỡng chất như protein, sắt, vitamin B12, B6, kẽm, magie, các khoáng chất cacnitin); cá hồi (chứa nhiều loại vitamin như D, B12, A, B6 cùng các nguyên tố như canxi, kali, photpho, kẽm...); trứng gà (có một hàm lượng lớn vitamin A, D, B1, B6, B12...); ức gà (là bộ phận chứa nhiều chất sắt nhất so với các thành phần khác của thịt gà); hải sản (giàu sắt và vitamin B12); gan động vật (chứa nhiều sắt); súp lơ (cung cấp vitamin A, C, magiê và acid folic); khoai tây, bí đỏ và cà rốt (nhiều chất dinh dưỡng tốt cho máu như protein thực vật, vitamin, acid amin thiết yếu, canxi, kẽm, sắt, cobalt, phốt pho, acid folic ...); cải bó xôi (rất dồi dào sắt, canxi, magiê, mangan và các vitamin thiết yếu); hoa kim châm (chứa nhiều vitamin A, B1, C, protein...); rau diếp (chứa các vi lượng nguyên tố kẽm, kali và sắt); nho, dưa hấu, dâu tây, đu đủ, ổi, cam, quýt...

Song song với bổ sung dưỡng chất, người hiến máu nên tránh uống rượu bia trong ngày đầu sau khi hiến máu, không nên làm việc gắng sức trong hai ngày đầu; không leo trèo cao và không thức quá khuya; tránh các hoạt động gắng sức, các trò chơi mang tính đối kháng đòi hỏi tốn nhiều thể lực như: đá bóng, tập tạ, chạy bộ.

Nguồn: Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Đồng Nai